Air Canada временно сократит более 15 тысяч сотрудников из-за COVID-19

Крупнейшая авиакомпания Канады - Air Canada - временно сократит 15,2 тысячи сотрудников и отправит 1,3 тысячи менеджеров в неоплачиваемый отпуск. Такое решение принято "из-за беспрецедентного влияния COVID-19 на бизнес", приведшего к снижению числа авиарейсов, говорится на сайте компании.

Новые меры начнут действовать с третьего апреля, пишет РИА Новости. По словам исполнительного директора авиакомпании Калина Ровинеску, непредсказуемые масштабы и продолжительность пандемии потребовали "существенных комплексных мер реагирования". Предполагается, что данный шаг поможет Air Canada справиться с кризисом.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Позже вирус распространился за пределы материкового Китая, а Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире заболели более 690 тысяч человек, свыше 33 тысяч заразившихся скончались.