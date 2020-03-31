Новости

Аэрофлот из-за ограничений Росавиации отменил более 60 рейсов 03:18
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса 03:10
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием 02:56
В США миллион человек сдали тест на коронавирус 02:23
Air Canada временно сократит более 15 тысяч сотрудников из-за COVID-19 02:15
Китай передал Испании 14 тонн груза для борьбы с коронавирусом 01:58
Спецпосланник ООН предупредил о сложностях сдерживания COVID-19 в Сирии 01:47
Ростовская область переведена на полный режим самоизоляции 01:11
Италия продлит карантин по коронавирусу до Пасхи 00:26
В Москве существенно сократился пассажиропоток на транспорте 00:25
Биологи нашли 69 соединений, уничтожающий вирусный белок SARS-CoV-2 30.03.2020
На горячую линию по вопросам коронавируса поступило более 40 тысяч заявок на социальные услуги 30.03.2020
В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом 30.03.2020
Досрочный этап Всероссийской переписи населения перенесут 30.03.2020
Найдена связь между ожирением и риском заразиться коронавирусом 30.03.2020
К утру вторника в Москве может выпасть до 8 см снега 30.03.2020
В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом 30.03.2020
Путин утвердил новый состав оргкомитета "Победа" 30.03.2020
Возвращать из-за границы в Москву будут не более 500 россиян в сутки 30.03.2020
В Нижегородской области ввели режим самоизоляции 30.03.2020
Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 30.03.2020
Экспортерам устроят выставки онлайн 30.03.2020
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 30.03.2020
Умер режиссер Владимир Ласточкин 30.03.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 30.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 02:15
Рубрика: В мире

Air Canada временно сократит более 15 тысяч сотрудников из-за COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейшая авиакомпания Канады - Air Canada - временно сократит 15,2 тысячи сотрудников и отправит 1,3 тысячи менеджеров в неоплачиваемый отпуск. Такое решение принято "из-за беспрецедентного влияния COVID-19 на бизнес", приведшего к снижению числа авиарейсов, говорится на сайте компании.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Хроника коронавируса: Что произошло в мире 30 марта

Новые меры начнут действовать с третьего апреля, пишет РИА Новости. По словам исполнительного директора авиакомпании Калина Ровинеску, непредсказуемые масштабы и продолжительность пандемии потребовали "существенных комплексных мер реагирования". Предполагается, что данный шаг поможет Air Canada справиться с кризисом.

Напомним, вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Позже вирус распространился за пределы материкового Китая, а Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире заболели более 690 тысяч человек, свыше 33 тысяч заразившихся скончались.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Фейк про коронавирус повлечет лишение свободы на срок до 5 лет
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой