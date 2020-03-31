Постановление губернатора Белгородской области от 31 марта 2020 года № 34 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20"

В целях совершенствования мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 года № 20 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области":

- дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:

"4, Организациям, оказывающим услуги населению, обеспечить в помещениях условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования и осуществлять контроль за его соблюдением.";

- пункты 4-9 постановления считать пунктами 5-10 соответственно;

- пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:

"8. Рекомендовать:

- Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (Умнов В.П.) применять меры по контролю за соблюдением гражданами ограничений, установленных настоящим постановлением, а также меры по пресечению нарушений указанных ограничений;

- Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (Оглезнева Е.Е.) обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в рамках установленных полномочий;

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов принять необходимые меры, направленные на реализацию настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







