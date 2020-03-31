Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.03.2020,  
10:24
Текст:  Светлана Цыганкова

Бронебойный патрон для незаметной стрельбы разработали в России

Бронебойный патрон для незаметной стрельбы разработали в России. Этим занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Госкорпорации Ростех.

Фото: РИА Новости
Чем известен российский пистолет "Удав"

Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. Калибр патрона - 9 миллиметров. Он обладает уменьшенной скоростью пули и способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты. Но при этом его главная особенность - сохранять повышенные показатели незаметности выстрела.

На сегодняшний день боеприпасы для бесшумной стрельбы не могут пробить бронежилет 2-го класса защиты, потому что имеют недостаточную скорость полета пули - около 200-290 метров в секунду. Пули, летящие со скоростью 400 метров в секунду, в состоянии пробить бронежилет, но они не могут сделать это бесшумно.

Новая разработка специалистов ЦНИИточмаш сочетает бесшумность и повышенную пробиваемость. Суть идеи в том, что при создании патрона массу пули увеличили, на переднем торце ее сердечника добавили режущую кромку, образованную двумя плоскими гранями.

Патроны разработали для пистолета "Удав". На новый боеприпас получен патент.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
боеприпасы
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика 30.03.2020
Видео: боевые и гражданские патроны сравнили по кучности 12.03.2020
Остановит любого: в США оценили "странный" российский калибр 23.02.2020