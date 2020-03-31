Бронебойный патрон для незаметной стрельбы разработали в России. Этим занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Госкорпорации Ростех.

Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. Калибр патрона - 9 миллиметров. Он обладает уменьшенной скоростью пули и способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты. Но при этом его главная особенность - сохранять повышенные показатели незаметности выстрела.

На сегодняшний день боеприпасы для бесшумной стрельбы не могут пробить бронежилет 2-го класса защиты, потому что имеют недостаточную скорость полета пули - около 200-290 метров в секунду. Пули, летящие со скоростью 400 метров в секунду, в состоянии пробить бронежилет, но они не могут сделать это бесшумно.

Новая разработка специалистов ЦНИИточмаш сочетает бесшумность и повышенную пробиваемость. Суть идеи в том, что при создании патрона массу пули увеличили, на переднем торце ее сердечника добавили режущую кромку, образованную двумя плоскими гранями.

Патроны разработали для пистолета "Удав". На новый боеприпас получен патент.