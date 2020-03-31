Еврокомиссия собирается принять в рамках так называемого "Зеленого курса" пакет законов, которые изменят требования к смартфонам, планшетам и ноутбукам.

Изменения должны вступить в силу в 2021 году. Устройства должны стать более прочными, модернизируемыми и готовыми к повторному использованию. Законодатели хотят обязать производителей использовать больше переработанных материалов. За соблюдение этих условий ЕС готов поощрять компании.

В сообщении, опубликованном Еврокомиссией, говорится, что "одноразовое использование устройств будет ограничено, преждевременное устаревание предотвращено, а уничтожение без утилизации непроданных товаров длительного пользования запрещено". Также потребители должны будут получать информацию о надежности и ремонтопригодности гаджетов.

В прошлом году Еврокомиссия приняла такие правила в отношении домашней техники - стиральных машин, телевизоров и т.д. Теперь же под действие попала вся электроника.

Одноразовое использование гаджетов будет ограничено, а преждевременное устаревание предотвращено

По мнению ведущего программы "Вести.net" Филиппа Трофимова, с детализацией требований законопроекта могут возникнуть сложности. "В ЕС давно хотели стандартизировать зарядку. В результате, пока принимали решения, единым стандартом стал USB Type C без всякого регулирования", - отмечает эксперт. Под стандартизацию попала только компания Apple со своим оригинальным разъемом Lightning, более того, в iPad Pro уже сейчас используется Type C. А для стандартизации они могут положить переходник.

В России до этого еще далеко. "Унификация устройств сложна на практике, поэтому в ближайшей перспективе ждать принятия подобного законопроекта в РФ не стоит", - говорит Дмитрий Дружбин, основатель сервис-центра Fixed One.

По мнению Дмитрия Рябинина, руководителя hi-tech mail.ru, подобная инициатива может привести к росту цен электроники на 10-15%, а общая экономическая ситуация в мире, и особенно в России, этому сейчас никак не способствует.