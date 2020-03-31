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31 марта 2020 г.

Приказ Федеральной таможенной службы от 24.01.2020 г. № 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий"

Дата подписания 24 января 2020 г.
Опубликован 31 марта 2020 г.

Зарегистрирован 30.03.2020 г. № 57894

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.03.2020 г.

Вступает в силу с момента вступления в силу Приказа Минфина России "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков"

Приказ Федеральной таможенной службы от 24.01.2020 г. № 75
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