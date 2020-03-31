Приказ Федеральной таможенной службы от 24.01.2020 г. № 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий"

Зарегистрирован 30.03.2020 г. № 57894

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.03.2020 г.

Вступает в силу с момента вступления в силу Приказа Минфина России "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков"