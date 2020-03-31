Новости

Авиакомпании отменят более половины рейсов в Симферополь 14:52
Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре 14:49
Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр 14:45
В Туве зафиксирован подземный толчок 14:40
В России приостановят регистрацию браков 14:38
В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму 14:37
Кубань первой среди регионов России введет карантин 14:36
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус 14:35
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции 14:34
Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых 14:29
В работе Amazon возможны серьезные сбои из-за заражений сотрудников 14:25
Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис 14:25
Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс 14:25
Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок 14:22
На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых 14:21
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани 14:13
Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера 14:12
В Псковской области отменили общественные богослужения 14:04
Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина 14:02
Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса 14:02
Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом 13:44
Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 14:12
Рубрика: Общество

Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера

Текст: Алена Ларина
Фото: AFP PHOTO / Stratolaunch Systems Corp / April Keller Фото: AFP PHOTO / Stratolaunch Systems Corp / April Keller
Фото: AFP PHOTO / Stratolaunch Systems Corp / April Keller

В США представили проекты трех летательных аппаратов, запуск которых планируется из-под крыла самолета с самым большим крылом в мире - 117,3 метра (Stratolaunch Model 351).

Компания-производитель Stratolaunch сообщила, что пока в разработке находится один из них - гиперзвуковой планер для полетов на скоростях от пяти до семи чисел Маха, который должен начать испытательные полеты в 2022 году.

Фото: AFP PHOTO / Stratolaunch Systems Corp / April Keller
Видео: Самый большой в мире самолет совершил первый полет

Аппарат Talon-A длиной восемь с половиной метров и шириной 3,4 метра будет иметь взлетную массу 2,72 тонны. Отделившись от самолета-носителя, он начнет полет с помощью собственного жидкостного ракетного двигателя. Максимальная скорость планера - семь чисел Маха, гиперзвуковой отрезок полета будет длиться больше минуты. После выполнения полета посадка Talon-A должна осуществляться на обычную взлетно-посадочную полосу в самолетном режиме.

Новый планер также сможет взлетать самостоятельно с аэродромов без самолета-носителя. Заказчики смогут установить на нем свое оборудование для сбора данных в свободных отсеках, а потом получить информацию. Сам аппарат будет многоразовым.

В Stratolaunch планируют приступить к постоянной эксплуатации Talon-A в 2023 году. Причем, на одном самолете-носители могут одновременно использоваться два-три планера.

В будущем будет создан еще один планер Talon-Z, его особенности пока не афишируются.

Общество Наука

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции