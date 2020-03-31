Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера

В США представили проекты трех летательных аппаратов, запуск которых планируется из-под крыла самолета с самым большим крылом в мире - 117,3 метра (Stratolaunch Model 351).

Компания-производитель Stratolaunch сообщила, что пока в разработке находится один из них - гиперзвуковой планер для полетов на скоростях от пяти до семи чисел Маха, который должен начать испытательные полеты в 2022 году.

Аппарат Talon-A длиной восемь с половиной метров и шириной 3,4 метра будет иметь взлетную массу 2,72 тонны. Отделившись от самолета-носителя, он начнет полет с помощью собственного жидкостного ракетного двигателя. Максимальная скорость планера - семь чисел Маха, гиперзвуковой отрезок полета будет длиться больше минуты. После выполнения полета посадка Talon-A должна осуществляться на обычную взлетно-посадочную полосу в самолетном режиме.

Новый планер также сможет взлетать самостоятельно с аэродромов без самолета-носителя. Заказчики смогут установить на нем свое оборудование для сбора данных в свободных отсеках, а потом получить информацию. Сам аппарат будет многоразовым.

В Stratolaunch планируют приступить к постоянной эксплуатации Talon-A в 2023 году. Причем, на одном самолете-носители могут одновременно использоваться два-три планера.

В будущем будет создан еще один планер Talon-Z, его особенности пока не афишируются.