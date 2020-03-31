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31 марта 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 30 марта 2020 года № 149 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Законом Республики Хакасия от 17.11.1998 № 43 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), в связи с угрозой распространения в Республике Хакасия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002) следующие изменения:

1) в пункте 2.1:

подпункт "а" дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"оказания всех видов плановой медицинской помощи в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах;";

абзац третий подпункта "в" изложить в следующей редакции:

"деятельности объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов сотовой связи, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, строительных и хозяйственных товаров, продукции печатных изданий, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к распоряжению Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

2) в абзаце пятом пункта 7.1 слова "в рамках регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля за, исключением" заменить словами ", в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением";

3) приложение признать утратившим силу.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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