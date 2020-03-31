Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 года № 24 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" постановляю:

1. Ввести с 31 марта 2020 года на период до особого распоряжения на территории автономного округа режим обязательной самоизоляции граждан с целью предотвращения распространения COVID-2019.

2. Гражданам, находящимся на территории автономного округа:

2.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, передвижения по территории муниципальных образований автономного округа, непосредственно связанного с осуществлением указанной деятельности, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

следования к ближайшим аптечным учреждениям, объектам розничной торговли, реализующим продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

оказания медицинской помощи.

2.2. Соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.

3. Приостановить с 1 апреля 2020 года:

3.1. Предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа при личном обращении граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделениях, расположенных в автономном округе, за исключением выдачи по предварительной записи результатов государственной услуги "Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

3.1.1. Государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

3.1.2. Консультирование граждан по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг осуществляют должностные лица органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурных подразделений, расположенных в автономном округе, посредством телефонной связи, с условием обязательного ответа на каждый поступивший звонок.

3.2. Оказание стоматологических услуг в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

3.3. Посещение гражданами мест отдыха, расположенных в лесах, парках, скверах в границах муниципальных образований автономного округа.

3.4. Деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

4. Приостановить до 1 июня 2020 года государственную регистрацию заключения и расторжения брака.

Аппарату Губернатора автономного округа обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака, расторжения брака, назначенных на апрель, май 2020 года, назначив новые после 1 июня 2020 года. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа осуществить его государственную регистрацию без участия приглашенных лиц.

5. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта автономного округа во взаимодействии с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в автономном округе, оказывающими услуги по регулярным перевозкам автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, обеспечить внесение изменений в действующие расписания движения транспортных средств с учетом изменения пассажиропотока на маршруте без полного приостановления выполнения регулярных перевозок по маршруту, представив указанную информацию в Региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории автономного округа.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по автономному округу организовать с 6 апреля 2020 года деятельность следующих межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019 (далее - контрольно-пропускные пункты):

на 571 км автомобильной дороги "Тюмень-Ханты-Мансийск";

на 437 км автомобильной дороги регионального значения "Югра", на участке "Югорск-Таежный";

на 50 км автомобильной дороги "Нижневартовск-Стрежевой";

на 27 км автомобильной дороги "Иртыш";

на 175 км автомобильной дороги "Сургут-Ноябрьск".

7. Департаменту здравоохранения автономного округа:

7.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу разработать регламент проведения проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории автономного округа в период эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019, для использования на контрольно-пропускных пунктах.

7.2. Обеспечить дежурство медицинского персонала на контрольно-пропускных пунктах.

7.3. Организовать доставку граждан с подозрением на наличие заболевания COVID-2019 с контрольно-пропускных пунктов в медицинские организации государственной системы здравоохранения автономного округа для лабораторного исследования.

8. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в автономном округе с применением вахтового метода, осуществляющих деятельность в автономном округе, с 1 апреля 2020 года на период введения режима повышенной готовности в автономном округе, связанного с распространением COVID-2019:

8.1. Организовать ежедневный медицинский осмотр, включающий измерение температуры тела сотрудников, в том числе на стационарных контрольно-пропускных постах, обеспечивающих допуск на территорию осуществления рабочей деятельности, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с респираторными симптомами и незамедлительным вызовом к ним медицинского работника.

8.2. Ограничить доступ работников в муниципальные образования автономного округа.

8.3. Осуществлять доставку работников от мест постоянного и временного проживания (в том числе вахтовых поселков, вагон-городки) к месту осуществления производственной деятельности без промежуточных остановок в населенных пунктах, исключая использование общественного транспорта, с последующей дезинфекцией использованного транспорта.

8.4. При необходимости оказания работникам экстренной медицинской помощи осуществлять вызов медицинского работника к нему без посещения медицинских организаций, расположенных в муниципальных образованиях автономного округа.

8.5. Предусмотреть в журнале организации работ (общем журнале работ) ежедневное ведение списков работников, прошедших указанный в настоящем пункте осмотр, с указанием его результата.

8.6. Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, ежедневную дезинфекцию служебных помещений, служебного жилищного фонда сотрудников, мест временного проживания сотрудников.

8.7. Обеспечить запас дезинфицирующих средств вирулицидного действия для проведения текущей уборки помещений на 3 недели, с обязательным пополнением.

8.8. Разработать в срок до 5 апреля 2020 года планы мероприятий по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

8.9. Разработать инструкции по действию персонала в случае выявления больного (подозрительного) новой коронавирусной инфекцией.

8.10. Укомплектовать бактерицидными лампами все административные помещения.

8.11. В столовых (пищеблоках) вахтовых поселков обеспечить введение усиленного противоэпидемического режима (усиленный дезинфекционный режим по режиму вирусных инфекций, масочный режим, УФ обеззараживание воздуха) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/2230-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания".

8.12. При выявлении больных немедленно информировать территориальный филиал ФБУЗ "ЦГиЭ".

9. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории автономного округа:

9.1. С 1 апреля 2020 года приостановить проведение всех массовых мероприятий с числом участников более 15 человек (включая организаторов) до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением COVID-2019.

9.2. Обеспечить создание в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" (TRUDVSEM.RU) личного кабинета организации, внесение до 2 апреля 2020 года, актуализацию по мере необходимости сведений об изменений численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции по форме, размещенной на названном ресурсе.

10. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре" изменение, признав пункт 23 утратившим силу.

11. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 марта 2020 года № 23 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, изложив подпункт 8.5 пункта 8 в следующей редакции:

"8.5. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой необходимости, соответствующие перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р (в случае реализации объектами розничной торговли товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, установленных в указанном перечне, такие объекты розничной торговли вправе реализовывать товары, не включенные в него), до 5 апреля 2020 года.".

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







