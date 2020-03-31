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31 марта 2020 г.

Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2020 года № 154-рп "О дополнительных выплатах к заработной плате отдельным работникам медицинских организаций в связи с оказанием медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV) или имеется риск ее выявления"

Дата подписания 31 марта 2020 г.
Опубликован 31 марта 2020 г.

В соответствии с Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2020 года № 20 "О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в целях стимулирования труда работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV) (далее - новая коронавирусная инфекция) или имеется риск ее выявления:

1. Предусмотреть на период введения режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, но не менее чем на 3 месяца, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дополнительные выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

1.1. Медицинским работникам, оказывающим скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения:

врачам скорой медицинской помощи, в том числе входящим в состав специализированных выездных бригад, - 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в скорой медицинской помощи (фельдшерам скорой медицинской помощи, медицинским сестрам, медицинским сестрам-анестезистам) - 40 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи - 20 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

иному персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи (в том числе водителям, санитарам), - 20 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.

1.2. Медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения:

врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам-участковым, врачам-пульмонологам) - 80 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи на врачебном и самостоятельном приеме, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов - 40 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - 20 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.

1.3. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения:

врачам, оказывающим медико-санитарную помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), - 100 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании медико-санитарной помощи в стационарных условиях, - 50 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания медико-санитарной помощи в стационарных условиях - 30 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.

2. Размеры дополнительных выплат, установленные пунктом 1 настоящего распоряжения, указаны с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера.

3. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 6 апреля 2020 года:

сформировать перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, участвующих в оказании медицинской помощи лицам, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, должностей медицинского персонала;

представить в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры расчет потребности в финансовых средствах на выплаты, предусмотренные настоящим распоряжением.

4. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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