Роскомнадзор ведет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство. Каждый случай распространения фейков расследуется с привлечением правоохранительных органов и Генпрокуратуры, напоминают в ведомстве. Там подчеркивают, что в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих закон, принимаются самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к информационным ресурсам и лишения лицензий.

Тем временем, Google и Apple начали удалять приложения, связанные с коронавирусом, но не вызывающие доверия. Модераторы тщательно анализируют каждое из них, чтобы понять, имеет ли разработчик отношение к доверенной организацией. Facebook, Instagram и Twitter ввели запрет на любую дезинформацию. Amazon активно борется с товарами, якобы являющимися лекарствами от вируса.

В сервисах Mail.ru появились инструменты онлайн-оповещения о статистике заболеваемости и событиях, связанных с вирусом. На портале создан отдельный раздел, в котором обновляется информация о новых заболевших. Там же опубликованы телефоны горячих линий, меры предосторожности, статистика по инфицированным, новости и другие данные. На главной странице отображаются сведения о числе заразившихся в России и мире.

Мессенджер ICQ запустил канал с проверенной и полезной информацией о борьбе с вирусом.

Пользователи Почты.Mail.ru также могут узнать все важные новости о коронавирусе, подписавшись на информационную рассылку, посвященную защите здоровья во время пандемии.

К борьбе против фейков о коронавирусе подключился даже голосовой помощник Маруся. Виртуальный ассистент по запросу озвучивает актуальные цифры о числе инфицированных в мире.

Ранее кампанию по информированию пользователей о ситуации с коронавирусом запустил "Яндекс". Новости отображаются на главной странице поисковика.

Соцсеть "ВКонтакте" создала отдельную новостную ленту для записей о коронавирусе. В нее попадают публикации только от проверенных источников: сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. Отдельная лента с посвященными коронавирусу новостями от верифицированных групп появилась и в разделе "Рекомендации" соцсети "Одноклассники".

На фоне новостей о коронавирусе активизировались интернет-мошенники, рассылающие фейковую информацию о ситуации. В этих сообщениях могут быть ссылки на сайты, незаконно собирающие персональную информацию, предупреждает Роскомнадзор. По данным ведомства, мошенников интересует такая информация, как ФИО, номера телефонов, адреса почты, банковские реквизиты.

Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежной информации. Роскомнадзор рекомендует, во-первых, черпать информацию только из надежных источников: данных органов власти и лицензированных СМИ. Ведомство рекомендует не доверять слухам, которые поступили из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте и SMS.

Во-вторых, не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.

В-третьих, перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, нужно убедиться в подлинности ресурса. Роскомнадзор рекомендует обращать внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, это сайт мошенников, говорится в сообщении ведомства.