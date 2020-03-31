Указ губернатора Ивановской области от 30 марта 2020 года № 38-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Рекомендовать гражданам при нахождении на улице и в других общественных местах:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра;

не собираться компаниями более 2 человек.

Исключением являются случаи оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в общественном транспорте, а также совместного нахождения на улице и в других общественных местах родителей (законных представителей) с несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи, а также лиц, выполняющих служебные (должностные) обязанности.".

2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.".

3. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, руководителям частных образовательных организаций с 06.04.2020 принять меры по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

4. Подпункт 22.1 пункта 22 изложить в следующей редакции:

"22.1. Обеспечить с 28.03.2020 временное приостановление возможности использования для проезда транспортного приложения универсальной карты школьника.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







