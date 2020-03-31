Указ губернатора Ивановской области от 30 марта 2020 года № 38-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

Новости

"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 23:41
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 23:31
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 23:30
СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля 23:17
В Перми скончался пациент с коронавирусом 22:59
В Нью-Йорке из-за угрозы коронавируса освободят 900 заключенных 22:40
Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве 22:36
За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок 22:09
В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 21:50
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 21:35
Исследование: как влажность воздуха влияет на коронавирус 21:30
В США от коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае 21:19
В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным 20:54
Всех жителей Севастополя отправили на самоизоляцию 20:47
Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации 20:46
Семь столичных СИЗО перестали принимать арестованных 20:40
В Эквадоре для тел умерших ставят грузовые контейнеры 20:38
РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток 20:28
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса 20:20
В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом 20:12
В Петербурге метро будет закрываться раньше из-за коронавируса 20:03
Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса 20:00
Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн 19:46
В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн 19:45
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 марта 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 30 марта 2020 года № 38-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Рекомендовать гражданам при нахождении на улице и в других общественных местах:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра;

не собираться компаниями более 2 человек.

Исключением являются случаи оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в общественном транспорте, а также совместного нахождения на улице и в других общественных местах родителей (законных представителей) с несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи, а также лиц, выполняющих служебные (должностные) обязанности.".

2. Подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.".

3. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, руководителям частных образовательных организаций с 06.04.2020 принять меры по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

4. Подпункт 22.1 пункта 22 изложить в следующей редакции:

"22.1. Обеспечить с 28.03.2020 временное приостановление возможности использования для проезда транспортного приложения универсальной карты школьника.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией