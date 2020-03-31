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31 марта 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 31 марта 2020 года № 39-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Дополнить пункт 10 подпунктами 10.12 - 10.14 следующего содержания:

"10.12. Обеспечить создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-2019 на территории Ивановской области.

10.13. Организовать совместно с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области работу по использованию резерва материальных ресурсов для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции CОVID-2019 на территории Ивановской области в соответствии с заявками от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, общественных организаций Ивановской области и иных некоммерческих организаций Ивановской области.

10.14. Организовать бесплатное обеспечение граждан с новой коронавирусной инфекцией CОVID-2019 противовирусными лекарственными препаратами по рецептам врачей, в том числе для лечения в амбулаторных условиях.

Перечень противовирусных лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения граждан с новой коронавирусной инфекцией CОVID-2019, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, утверждается Департаментом здравоохранения Ивановской области.".

2. Дополнить пункт 13.1 подпунктами 13.1.5 - 13.1.6 следующего содержания:

"13.1.5. Работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

13.1.6. Работу бань, саун, за исключением предоставления общегигиенических душевых услуг.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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