Мы все уже привыкли к камерам в торговых центрах и магазинах. Принято считать, что таким образом ретейлеры борются с воровством.

Однако уже сегодня видеонаблюдение, интегрированное с системами видеоаналитики, способно решать целый спектр задач - от обеспечения комплексной безопасности до планирования клиентских маршрутов. В перспективе станет возможна и оплата покупок одним лишь взглядом в камеру. В общем, готовьтесь: вас снимают.

Тепло, еще теплее

Видеоконтроль у полок - раскладка, наличие товаров, определение степени интереса покупателей к той или иной выкладке - такой блок применения видеоаналитики может способствовать реальному росту доходов для магазина, так что ретейлеры начинают внедрять подобные практики в свою работу, рассказал "РГ" Владимир Черницкий, сооснователь и технический директор Faceter.

Для оценки активности покупателей в определенных зонах торговой точки строятся "тепловые карты". С помощью информации, собранной с нескольких камер видеонаблюдения, определяются наиболее популярные маршруты покупателей, меняется планировка зала. Наиболее востребованные товары помещаются на более "горячие" места. Так потоки покупателей направляются по оптимальным маршрутам.

Совмещение данных с камер со статистикой продаж определенных товаров дает возможность понять, какие раскладки неэффективны и как нужно изменить выкладку мерчендайзеру, чтобы направить на нее внимание покупателя.

Если клиент так и не совершил покупку в магазине, видеоданные позволяют проанализировать, что было причиной отказа: покупатель не смог найти товар на полке, не получил консультацию у сотрудника в зале или остался недоволен.

Есть решения, которые позволяют дополнительно к "тепловой карте" подключать функционал контроля длины очереди, времени ожидания каждого посетителя, подсчета времени обслуживания. При превышении заданного времени ожидания клиентов или длины очереди система отправляет уведомление. Благодаря этому магазин может быстро ликвидировать очереди и оптимизировать график работы сотрудников.

Улыбнитесь, вас снимают

Самая перспективная категория аналитики связана с повышением удовлетворенности клиентов и ростом уровня персонификации покупателей. Например, речь может идти о составлении так называемых белых списков премиум-клиентов, которым магазин хотел бы предложить специальные цены. Для этого проводится идентификация посетителей сразу при входе в магазин, после чего на мобильные устройства "избранных" отправляются push-уведомления с релевантными промопредложениями.

Второй блок аналитики - работа с эмоциональной удовлетворенностью: как посетитель реагирует на рекламу, обслуживание на кассе, консультирование в зале. Умные камеры с интегрированной технологией распознавания лиц определяют эмоции посетителей по определенным маркерам: мимике, жестам, параметрам голоса: тону, ритмичности, мощности. Технологии распознавания эмоций можно использовать при показе рекламных роликов, меняющихся в зависимости от настроения, пола и возраста подошедшего человека. Так, решение shelfPoint привлекает розничных покупателей индивидуально настраиваемым динамическим контентом. Анализ видеопотока позволяет подсчитывать индекс удовлетворенности клиента и сравнивать полученную статистику с показателями других филиалов и подразделений.

Оплата "лицом"

Технология, которая со временем поможет ретейлерам существенно снизить издержки, - это биометрическое распознавание лиц. Уже сегодня на рынке появляется активный спрос на внедрение привилегированного обслуживания для зарегистрированных клиентов среди сетей быстрого питания и крупных гипермаркетов. Например, Сбербанк готовит проект по проведению оплаты товаров в магазинах при помощи биометрических данных - не только отпечатков пальцев, но и изображения лица. Для этого пользователю требуется пройти регистрацию на сайте, привязать платежный инструмент и затем в банкомате просканировать отпечаток пальца либо изображение лица. После этого покупки можно оплачивать с помощью биометрической идентификации.

Пока технология не идет в массы - затраты на обновление инфраструктуры высоки, а оборудование, которым располагает ретейл, часто не может обеспечить реализацию подобных проектов, и его нужно менять на более современное. Тем не менее технологии идут к тому, что даже сети с небольшим средним чеком будут делать оплату удобнее с помощью биометрических алгоритмов распознавания.

Что говорит Роскомнадзор

Как пояснили "РГ" в Роскомнадзоре, обычная видеосъемка в общественных местах или на охраняемой территории не считается обработкой биометрических персональных данных до тех пор, пока материалы не используются для установления личности человека. Администрация публичных мест должна заранее предупреждать посетителей о возможной фото-, видеосъемке соответствующими текстовыми и/или графическими предупреждениями. При соблюдении этих условий согласия посетителей на проведение видеосъемки не требуется.