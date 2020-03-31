Распоряжение главы Республики Карелия от 30 марта 2020 года № 189-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р, следующие изменения:

дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:

"8.3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления в Республике Карелия, организациям и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (социальное дистанцирование) в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.";

в пункте 11.2:

абзац четвертый дополнить словами ", государственными образовательными организациями Республики Карелия";

в абзаце пятом слова "6 апреля" заменить словами "12 апреля";

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

"по предоставлению на период дистанционного обучения обучающимся, относящимся к льготным категориям, определенным приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия от 26 декабря 2018 года № 917-П, продуктового набора, обеспечивающего нормативный рацион питания, рассчитанный из 2-недельной потребности;";

подпункт 1 пункта 11.10 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить на территории Республики Карелия работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), автозаправочных станций, а также объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары (и) или непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении к настоящему распоряжению, кроме осуществления розничной торговли дистанционным способом, в том числе с условием доставки;";

пункт 11.13 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:

"3) приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

4) работодателям (организациям и индивидуальным предпринимателям), в том числе в сфере торговли, не допускать к работе лиц, чьи трудовые обязанности не связаны с деятельностью, определенной в пунктах 2 - 5 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206.";

дополнить пунктом 11.14 следующего содержания:

"11.14. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение мер ответственности к гражданам, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с настоящим распоряжением, за несвоевременное исполнение обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги в период самоизоляции не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.";

дополнить приложением следующего содержания:





"Приложение к распоряжению Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

Санитарно-гигиеническая маска.

Антисептик для рук.

Салфетки влажные.

Салфетки сухие.

Паста зубная.

Щетка зубная.

Бумага туалетная.

Гигиенические прокладки.

Подгузники детские.

Спички, коробок.

Свечи.

Пеленка для новорожденного.

Шампунь детский.

Крем от опрелостей детский.

Бутылочка для кормления.

Соска-пустышка.

Бензин автомобильный.

Дизельное топливо.

Сжиженный природный газ.

Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

Средства бытовой химии, в том числе: мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный порошок".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







