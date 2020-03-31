Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 30 марта 2020 года № 71 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:

"3.4.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация товаров, связанных с данными услугами (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в приложении 1 к настоящему Указу, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.".

1.2. Пункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:

"3.3.5. Деятельность субъектов туристического бизнеса, включая канатные дороги, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования) и деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты).".

1.3. Пункт 10.1. изложить в следующей редакции:

"10.1. Приостановить до особого распоряжения деятельность перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам (за исключением такси), а также автовокзалов, автостанций и иных остановочных пунктов, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики по кассоводиспетчерскому обслуживанию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Органам государственной власти, органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям, деятельность которых не приостановлена настоящим Указом, организовать подвоз сотрудников, места проживания (пребывания) которых расположены вне населенных пунктов, в которых расположены места осуществления их деятельности (работы), к месту осуществления их деятельности (работы) и обратно, а также уборку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств до и после подвоза.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена настоящим Указом, организовать подвоз сотрудников, места проживания (пребывания) которых расположены вне населенных пунктов, в которых расположены места осуществления их деятельности (работы), к месту осуществления их деятельности (работы), к месту работы и обратно, а также уборку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств до и после подвоза.

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов организовать работу по оптимизации маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.".

1.4. Дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:

"12.1. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Карачаево-Черкесской Республики, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Гражданам воздержаться от проведения и посещения свадебных, поминальных и иных массовых мероприятий, в том числе в частных домовладениях и квартирах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.".

1.5. Дополнить пунктом 16.1. следующего содержания:

"16.1. Министерству внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике рекомендовать в установленном порядке и в пределах своих полномочий принять участие в реализации настоящего Указа, в том числе путем участия в работе по доведению до сведения граждан и организаций требований настоящего Указа, с использованием имеющихся в его распоряжении сил и средств.".

1.6. Приложение 1 к Указу изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов





Приложение к Указу Главы Карачаево-Черкесской Республики от 30.03.2020 № 71





"Приложение 1 к Указу Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51

Перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных)

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20.Бензин автомобильный

21. Дизельное топливо

22. Сжиженный природный газ

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)"







