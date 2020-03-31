Постановление правительства Кировской области от 31 марта 2020 года № 130-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В целях предупреждения дальнейшего распространения в Кировской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с абзацем четвертым статьи 6 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.5 - 1.9 следующего содержания:

"1.5. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении, с 31.03.2020 соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных лиц.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (служащим) организаций и государственных (муниципальных) органов, чье нахождение на рабочем (служебном месте) является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам медицинских организаций, а также к гражданам, определенным решениями оперативного штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

1.6. В период с 31.03.2020 по 05.04.2020:

1.6.1. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.6.2. Органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.6.3. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Кировской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов.

Ограничения, установленные абзацем первым подпункта 1.6.3 настоящего постановления, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, адвокатских образований (адвокатов) в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе на противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

1.7. Лицам, прибывшим с территории иностранных государств:

1.7.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию по телефону: 8 800 100-43-03.

1.7.2. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

1.7.3. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, иных санитарных врачей, принятых ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях (нахождении в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) (далее - изоляция на дому).

1.7.4. Обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

1.8. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 1.7 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 1.7.4 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

1.9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кировской области:

1.9.1. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения условий изоляции на дому.

1.9.2. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

1.9.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.9.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию, в период ранее 14 календарных дней со дня возвращения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

1.9.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1.5 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск".

1.2. Дополнить пунктом 1-4 следующего содержания:

"1-4. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в установленный в подпункте 1.5 настоящего постановления период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1.5 настоящего постановления, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в установленный в подпункте 1.5 настоящего постановления период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

1.3. Дополнить перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин





Приложению к постановлению Правительства Кировской области от 31.03.2020 № 130-П

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы (при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания) - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа (самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии):

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.







