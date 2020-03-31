Китай передал Испании 14 тонн груза для борьбы с коронавирусом

Китай передал Испании миллион экспресс-тестов, а также маски и средства индивидуальной защиты.

Необходимый для борьбы с коронавирусом груз был доставлен из Шанхая в Мадрид, сообщает РИА Новости. В тот же день в столичном аэропорту Барахас приземлился прилетевший из КНР лайнер, на борту которого находились 3 миллиона масок.

А в понедельник, 30 марта, в город Пальма (Майорка) Ил-76 доставил из Китая 17 тонн груза, в том числе 10 тысяч экспресс-тестов, защитные и хирургические маски, халаты, перчатки, антисептический гель. Испанским медикам не хватает средств защиты. Более 14 процентов персонала заразились коронавирусом. Диагноз COVID-19 поставлен 12 тысячам медикам. Всего же в Испании 85,2 тысячи заболевших.