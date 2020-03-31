Современные голосовые помощники давно научились распознавать фразы, которые им говорят люди. Ученые пошли дальше - они научили суперкомпьютер Watson понимать переносные значения слов. В интервью Independent руководитель подразделения IBM "Данные и искусственный интеллект" Роб Томас заявил, что язык не только является средством передачи информации, он позволяет выражать чувства и эмоции. Компьютеры будущего просто обязаны понимать все подтексты речи при взаимодействии с человеком.

Уже в недалеком будущем искусственный интеллект сможет общаться с нами как живой человек Фото: EPA

"Большая проблема для искусственного интеллекта (ИИ) - это понимание контекста и понимание значения слов-омонимов. Наряду с юмором это те нюансы, которые пока не даются ИИ и не позволяют создать систему, которая смогла бы с нами общаться как живой человек", - считает ИТ-эксперт Александр Баулин.

Инженеры называют свое обновление "продвинутым анализом эмоций". Суперкомпьютер способен полноценно поддерживать разговор с человеком на сложные темы. В частности, он понимает такие идиомы, как "на седьмом небе от счастья", "метать молнии".

Машинное понимание переносного смысла слов будет востребовано в различных сферах. Так, машинный перевод станет более "очеловеченным", смысл текстов будет точнее, появятся более широкие возможности для переноса значения крылатых выражений из одного языка в другой. "Тексты станут более близки к языку естественного общения", - полагает Игорь Дикшев, генеральный директор компании R-Labs.

Различные сервисы тоже выиграют. Общение с чат-ботами станет эффективнее, например, за счет более точного понимания контекста вопроса и, как следствие, четкого закрытия потребности пользователя. С помощью понимания переносного значения слов можно более глубоко анализировать настроение общественности в социальных сетях. Появится инструмент для выявления "токсичных" авторов, скрытых лидеров мнений, отмечает эксперт.

Watson получил широкую известность в 2011 году, когда обыграл человека в Jeopardy! - игру, в которой требуется ответить на вопросы из области общих знаний. Сейчас ресурсы суперкомпьютера используются для лечения рака, прогноза погоды и других задач.