Распоряжение губернатора Костромской области от 31 марта 2020 года № 162-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

"3.7. Временно приостановить до 1 июня 2020 года прием и размещение вновь поступающих граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах и иных средствах размещения, в которых предоставляются гостиничные услуги (отель, база отдыха, туристская база, центр отдыха, туристская деревня, мотель, хостел, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), апарт-отель, акватель, комплекс апартаментов, шале, бунгало).";

2) пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) перевести сотрудников с их согласия на дистанционный режим работы (исполнения должностных обязанностей), в первую очередь беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет (включительно), граждан старше 60 лет, граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему распоряжению, или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, изменить графики работы.";

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, территорий общегородского хозяйства - парков, скверов, бульваров.";

4) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).";

5) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3. Обязать с 00 часов 00 минут 1 апреля 2020 года граждан, находящихся на территории Костромской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 3.5 настоящего распоряжения;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по оказанию транспортных услуг и услуг доставки;

следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с пунктом 3.5 настоящего распоряжения;

следования к постоянному месту жительства, работы за пределы Костромской области;

выгула домашних животных, выноса отходов до места их накопления.";

6) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Ограничения, установленные пунктом 4.3 настоящего распоряжения, не распространяются на:

случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, которые в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года будут обеспечивать функционирование соответствующих органов и организаций согласно пункту 1 постановления губернатора Костромской области от 27 марта 2020 года № 37 "О мерах по реализации на территории Костромской области Указа Президента Российской Федерации "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

граждан, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".";

7) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

"4.5. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Костромской области, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие осуществление ими на территории Костромской области (за пределами территории Костромской области) деятельности, основанной на трудовых или иных договорах в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (справка работодателя с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, серии и номера паспорта или иного документа, удостоверяющего личность).";

8) дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

"4.6. В связи с вводимыми пунктом 4.3 настоящего распоряжения ограничениями:

1) рекомендовать УМВД России по Костромской области принять меры по исполнению гражданами режима самоизоляции;

2) органам государственной власти Костромской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области оказывать содействие органам внутренних дел (полиции) по исполнению гражданами режима самоизоляции;

3) департаменту региональной безопасности Костромской области во взаимодействии с главами муниципальных образований Костромской области организовать оповещение населения о вводимых ограничениях через региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения и муниципальные системы оповещения населения;

4) информационно-аналитическому управлению Костромской области обеспечить информирование населения через средства массовой информации, информационные материалы, листовки и иные средства коммуникации, в том числе совместно с органами внутренних дел (полицией), на въездах в населенные пункты, на улицах и в иных общественных местах;

5) органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области обеспечить информирование населения через информационные материалы, листовки и иные средства коммуникации, в том числе совместно с управляющими компаниями, на придомовых территориях, информационных досках многоквартирных домов;

6) работодателям незамедлительно обеспечить предоставление работникам документов, указанных в пункте 4.5 настоящего распоряжения.";

9) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:

"4.7. Обязать граждан, прибывающих в Костромскую область:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Костромскую область;

2) сообщать о своем прибытии в Костромскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Костромской области по номеру телефона 112;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.";

10) дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:

"4.8. Департаменту региональной безопасности Костромской области совместно с УМВД России по Костромской области, Управлением Роспотребнадзора по Костромской области, департаментом здравоохранения Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области организовать обмен информацией, полученной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего распоряжения.";

11) дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:

"4.9. Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области:

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами в возрасте старше 65 лет, а также гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении к настоящему распоряжению, и соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4.3 настоящего распоряжения, в том числе через организацию работы телефонной горячей линии, в целях обеспечения возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию;

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, департаментом здравоохранения Костромской области обеспечить доставку гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему распоряжению, и соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4.3 настоящего распоряжения, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.";

2) дополнить пунктом 7,2 следующего содержания:

"7,2. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления государственных (муниципальных) функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг (осуществлении государственных (муниципальных) функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления государственных (муниципальных) функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года.";

13) дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:

"7.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области принять муниципальные акты, связанные с оказанием содействия органам внутренних дел (полиции) мер по исполнению гражданами режима самоизоляции.";

14) дополнить приложением "Перечень заболеваний" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников





Приложение к распоряжению губернатора Костромской области от 31 марта 2020 года № 162-р

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа1:

1) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 Не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







