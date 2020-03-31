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31.03.2020 15:47
Рубрика: Власть

Матвиенко: Борьба с коронавирусом ведется последовательно и обоснованно

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российские власти сейчас действуют четко и последовательно в борьбе с распространением коронавируса, и эта ситуация еще больше сплачивает общество.

"Цель понятна: минимизировать - прежде всего, это самое главное - риски для здоровья и жизни и россиян. Вот эта ясность цели, открытость информации, ее достоверность еще больше сплачивает, делает нас как общество еще более едиными. Солидарность в эти дни востребована как никогда", - сказала Матвиенко, отвечая на вопросы СМИ, перед началом внепланового пленарного заседания палаты.

Исполнительная власть, по ее мнению, делает все "очень последовательно и обоснованно".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Глава Совфеда не согласна, что проведение внепланового заседания - это признак "чрезвычайщины". "Никакой чрезвычайщины нет, есть синхронная, оперативная работа исполнительной и законодательной власти", - сказала Матвиенко. Предложенные президентом и правительством меры, считает она, необходимо "как можно быстрее реализовать", поскольку этого ждут и бизнес, и люди. Если бы власть действовала менее оперативно, тогда бы и началась эта самая чрезвычайщина, уверена спикер.

"Мы готовы все делать жестко, быстро, в оперативном режиме. Этот режим мы будем сохранять до тех пор, пока этого будет требовать ситуация", - сказала она.

Председатель СФ также сообщила, что в ближайший четверг, 2 апреля, сенаторы вновь соберутся на пленарное заседание, чтобы продолжить законодательную работу по реализации мер борьбы с коронавирусом.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Распространение коронавируса COVID-19

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