Оружейное лобби убеждает Трампа открыть стрелковые магазины

Оружейное лобби оказывает давление на президента США Дональда Трампа, чтобы тот распорядился открыть оружейные магазины, которые были закрыты губернаторами штатов на время пандемии коронавируса. Известно, что Трамп, добиваюшийся переизбрания 3 ноября, и другие республиканцы тесно связаны с Национальной стрелковой ассоциацией.

Лоббисты требуют признать, что оружейные магазины являются критически важным бизнесом, который должен оставаться открытым во время пандемии коронавируса, сообщает Reuters. "В эти непростые времена нельзя игнорировать возможность защитить себя - и приобрести огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы", - заявил Эрих Пратт, старший вице-президент ассоциации. Представители оружейного лобби не только продвигают идею открытия магазинов, но и подали иски в отношении властей в нескольких штатах, включая Калифорнию и Нью-Джерси.

Они настаивают на том, чтобы сотрудников магазинов, поддерживающих работу производителей огнестрельного оружия или боеприпасов, розничных продавцов, импортеров, дистрибьюторов оружия, отнесли к числу тех, которых Белый дом считает жизненно важными во время кризиса. Другие жизненно важные предприятия, круг которых определен американской администрацией, включают медицинские учреждения, продуктовые магазины, транспортные компании и энергетический сектор.

Их оппоненты заявляют, что группы по защите прав на оружие специально сеют страх во время пандемии, чтобы увеличить продажи огнестрельного оружия, добавив, что увеличение владения оружием во время кризиса может привести к росту насилия в семье.

"Покупка нового арсенала оружия во времена все большего беспокойства граждан может привести к большему количеству смертей. И это последнее, что нам нужно, когда наши больницы уже лопаются", - сказал Джон Файнблатт, президент группы по контролю за оборотом оружия. В свою очередь Крис Браун, президент кампании по предотвращению насилия с оружием, заявил, что группы производителей стволов "использовали нынешний кризис, чтобы продвигать интересы производителей оружия".