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1 апреля 2020 г. 14:45
"Родина"
Родина - № 4(420)

Атаман Анненков следовал законам эпохи...

В февральском номере за 2020 год в рубрике "Дискуссии Родины" мы опубликовали материалы историков А. Ганина и С. Экштута о Борисе Анненкове, одной из самых мрачных фигур Гражданской войны. Судьба Анненкова, по мнению авторов, наглядно показывает бессмысленность спора о жестокости белых и красных - кто был озлобленнее и страшнее.

"Родина" предложила читателям продолжить разговор. Публикуем два отклика из свежей редакционной почты.

АТАМАН АННЕНКОВ СЛЕДОВАЛ ЗАКОНАМ ЭПОХИ...

Нельзя не согласиться с тем, что методы ведения Гражданской войны Борисом Анненковым отдают средневековыми порядками. Но мне близки и выводы, и точка зрения Семена Экштута. Да, атаман Анненков был крайне жесток и непреклонен в своих решениях и действиях, но того требовали законы и понятия кровавой эпохи. История помнит и "белый" террор, и "красный". Монархия потерпела крах, поэтому каждый сражался за свои идеалы, за свое видение обновленного государства.

Фото: Государственный центральный музей современной истории России
Борька Анненков, бандит. Судьба одной из самых мрачных фигур Гражданской войны

Кто знает, если бы "белые" не оказывали жестокого сопротивления большевикам, может быть, будущее советское государство не закалилось бы должным образом и распалось в скором времени? Истина в том, что армия молодой советской России приобрела колоссальный боевой опыт именно в Гражданскую войну.

Другой момент в том, что история казачества во многом состоит из войн и бунтов. Казаки были своенравными воинами, а не исследователями даже при освоении земель вдоль реки Амур в конце XVII века. Ведь одновременно они совершали набеги и по другую сторону - в Китай. Мне кажется, когда Борис Анненков возглавил казачье войско, он хотел не просто соответствовать образу бунтарей предшествующей эпохи. Он намеревался превзойти их во всём, чтобы вписать кровью свое имя в историю России.

С уважением

Владимир Астафьев, сотрудник муниципальной библиотечной информационной системы Благовещенск (Амурская обл.)

... И СВОИМ АМБИЦИЯМ

Подробности карательной экспедиции Анненкова в Славгород в 1918 году, конечно, впечатляют. Но напрашивается риторический вопрос: а мог ли атаман Анненков поступить иначе в отношении тех, кто в тылу Белой армии выступил против установленной власти? Во все времена и при любых диктатурах подобные проявления заканчивались репрессиями. Тем более что был приказ Верховного правителя России Колчака - подавить! Как Анненков должен это исполнить, в приказе не оговаривалось.

Фото: РИА Новости ria.ru
Тактическое кредо Маршала Тухачевского

Но вспомним, что красный маршал Тухачевский еще более жестоко поступил с крестьянами Тамбовщины.

Безусловно, большую роль сыграли амбиции Анненкова, который рассматривал покидавших войско казаков, с которыми он братался, как предателей. Поэтому прощения им быть не могло. Что касается военных талантов Анненкова, то он, на мой взгляд, явно превосходил атамана Оренбургского казачьего войска Дутова. Последний осенью 1919 года был разбит, остатки его голодного войска влились в армию Анненкова, который до последнего пытался отражать атаки РККА .

И еще штрих к личности этого человека. Благодаря атаману Анненкову, мы можем лицезреть в кафедральном соборе Омска сохранившиеся до наших дней знамена Ермака.

Андрей Константинов, юрист, майор милиции в отставке Белгород

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