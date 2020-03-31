Овечкин и Кузнецов провели тренировку на улице

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели тренировку на улице под руководством личного тренера.

Небольшой фрагмент тренировки выложила в Instagram жена Овечкина Анастасия. В настоящее время сезон в НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса и когда он возобновится - пока неизвестно. Хоккеисты стараются поддерживать себя в форме, находясь дома.

Овечкин уже заявил, что готов к тому, что сезон может возобновиться сразу со стадии плей-офф. Но игрокам все же необходимо будет набрать необходимые кондиции на льду. Овечкин по ходу регулярного чемпионата претендует на титул лучшего снайпера лиги. На его счету 48 заброшенных шайб.

Между тем, из-за паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса, руководители многих клубов, включая "Вашингтон", не понимают, что же им делать с хоккеистами, чьи контракты истекают с начале лета. Особенно с учетом того, что в случае возобновления сезона он завершится позже обычного. У "столичных" в числе прочих такой контракт у пришедшего по ходу сезона Ильи Ковальчука.

В настоящее время карантин для игроков НХЛ продлен до 4 апреля. Однако учитывая масштабы заболеваний в США, с трудом верится, что сезон в случае возобновления начнется раньше лета.