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31.03.2020 09:45
Рубрика: Спорт

Овечкин и Кузнецов провели тренировку на улице

Текст: Максим Домчев

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели тренировку на улице под руководством личного тренера.

Небольшой фрагмент тренировки выложила в Instagram жена Овечкина Анастасия. В настоящее время сезон в НХЛ прерван из-за пандемии коронавируса и когда он возобновится - пока неизвестно. Хоккеисты стараются поддерживать себя в форме, находясь дома.

Фото: instagram.com / nastyashubskaya
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Овечкин уже заявил, что готов к тому, что сезон может возобновиться сразу со стадии плей-офф. Но игрокам все же необходимо будет набрать необходимые кондиции на льду. Овечкин по ходу регулярного чемпионата претендует на титул лучшего снайпера лиги. На его счету 48 заброшенных шайб.

Между тем, из-за паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса, руководители многих клубов, включая "Вашингтон", не понимают, что же им делать с хоккеистами, чьи контракты истекают с начале лета. Особенно с учетом того, что в случае возобновления сезона он завершится позже обычного. У "столичных" в числе прочих такой контракт у пришедшего по ходу сезона Ильи Ковальчука.

В настоящее время карантин для игроков НХЛ продлен до 4 апреля. Однако учитывая масштабы заболеваний в США, с трудом верится, что сезон в случае возобновления начнется раньше лета.

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