Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр

Центр организации дорожного движения проведет онлайн-экскурсию по Ситуационному центру. Об этом сообщает в социальных сетях департамент транспорта Москвы.

Как рассказали в пресс-службе дептранса, ситуационный центр - это огромный комплекс с кучей экранов, где в режиме реального времени отслеживается ситуация на всех дорогах Москвы. Сотрудники центра могут посмотреть ситуацию в любой части города, не важно - центральная это магистраль или рядовая улица в отдаленном районе города. Экскурсию будет вести начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. Он расскажет, как работает Интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, кто и как следит за городским транспортом и информирует водителей и многое другое, уточнили в пресс-службе. Единственный минус - задать вопросы экскурсоводу будет нельзя.

Экскурсия пройдет 2 апреля в 15:00 на YouTube канале Московский Транспорт.