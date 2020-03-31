В Подольске пьяный угнал "Скорую помощь" и протаранил авто ДПС

Совсем неадекватный поступок, а, вернее даже, преступление совершил нетрезвый житель подмосковного Подольска. Диспетчер местной подстанции скорой медицинской помощи сообщил в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск о том, что из гаражного бокса был угнан один из служебных автомобилей медиков.

"В ходе патрулирования вблизи одного из домов на улице Федорова сотрудники ДПС обнаружили автомашину "скорой помощи", за рулем которой находился неизвестный мужчина, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Заметив полицейских, правонарушитель заблокировал двери и игнорировал неоднократные требования полиции покинуть транспортное средство".

После этого злоумышленник попытался скрыться, совершив при этом столкновение со служебным автомобилем ДПС. Затем преступник начал движение в сторону сотрудников полиции, создавая угрозу их жизни и здоровью. "Оперативно оценив обстановку, полицейские для остановки машины произвели три выстрела по колесам, однако правонарушителю удалось скрыться", - уточнила Татьяна Петрова.

Полицейские бросились в погоню и в результате преследования настигли угонщика. Мужчина бросил автомобиль вблизи одного из домов на улице Карла Маркса и попытался скрыться через дворы. Но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

В подмосковном главке МВД рассказали, что правонарушитель был доставлен в дежурную часть 2-го отдела полиции подольского УМВД. Задержанным оказался 39-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция сейчас проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело в отношении задержанного.