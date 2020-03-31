Плавучий космодром "Морской старт" пришвартуется в Приморье 1 апреля

Стартовая платформа Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" прибыла в акваторию порта Славянка, расположенного в Приморье, 30 марта. Об этом, ссылаясь на слова директора Славянского судоремонтного завода Андрея Якимчука, сообщает ТАСС. Швартовка намечена на 1 апреля.

"Все службы на это распланированы", - цитирует его слова агентство.

Сборочно-командное судно космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта.

Плавучий космодром в апреле 2018 года был приобретен российской группой компаний S7. Сумма сделки составила около 150 миллионов долларов. В нее были включены, в частности, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич, судно, с которого ведется управление и, собственно, платформа.

Напомним, что "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. Морская часть комплекса - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями.