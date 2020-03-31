ГП потребовала удалить публикации с призывом расправы над зараженными COVID-19

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой Пензенской области во время мониторинга соцсети "ВКонтакте" на странице одного из пензенских сообществ был обнаружен комментарий с признаками экстремизма. Один из пользователей, обсуждая ситуацию с пандемией, написал буквально следующее: "Что на них смотреть нужно этих больных не медленно ликвидировать и закрыть область въезд и выезд запретить…" (орфография и пунктуация автора сохранены).

Согласно исследованию специалиста ЭКЦ УМВД России по Пензенской области, в комментарии имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусной инфекцией. Выводы экспертов и сам материал был направлен в Генеральную прокуратуру. Как заявили в надзорном ведомстве после исследования, "в указанном материале содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В этой связи Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этому материалу, а в случае переноса аналогичного материала на другие интернет-ресурсы также ограничить доступ и к ним.

Кроме того, прокуратура Пензенской области направила материалы проверки в УФСБ России по Пензенской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК Рф о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.