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31.03.2020 09:35
Проект: В регионах

Аргументированный ремонт

В ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" информационно-управляющая система транспорта газа и газового конденсата перешла в промышленную эксплуатацию
Суть масштабного проекта - расчетное обоснование выбора участков линейной части магистральных газопроводов для проведения диагностических и ремонтно-восстановительных работ на этапе долгосрочного планирования.
Специалисты ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" вводят данные в систему ИУСТ Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Специалисты ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" вводят данные в систему ИУСТ Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Специалисты ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" вводят данные в систему ИУСТ Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Расчеты в системе производятся на основании информации о технических характеристиках объектов газотранспортной системы: паспортных данных, результатах обследований, диагностик и ремонтов; эксплуатационных данных и информации о пространственном положении газопроводов и отдаленных от него - до 500 метров - объектов окружения.

Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Ямбург"
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На первом этапе внедрения новой системы, которая реализуется с 2017 года, специалисты Общества провели работу по подготовке стартового массива паспортной, эксплуатационной и геопространственной информации об объектах газотранспортной системы.

Данные были переданы для загрузки в ИУСТ в ПАО "Газпром автоматизация". Следующий этап - обучение специалистов предприятия работе с интерфейсами системы и организация работ по выполнению плана мероприятий по загрузке в ИУСТ паспортных, эксплуатационных и геопространственных данных на 2018-2020 годы.

В 2018 году закончились приемочные испытания системы. Одновременно начались работы по выполнению плана мероприятий по загрузке данных в ИУСТ: в 2018 году были загружены данные о 778 километрах газопроводов.

Очередной этап внесения данных в ИУСТ пришелся на 2019 год. Объемы работ по загрузке данных увеличились до 4644 километров. Специалисты инженерно-технического центра на местах оказывали помощь филиалам, проводили технические консультации по работе с новой системой очно и в формате видеоконференцсвязи. В результате удалось значительно повысить выполнение плана по загрузке данных.

Итогом двухлетней работы стало успешное формирование программы капитального ремонта газопроводов на 2020-2022 и 2021-2023 годы, а также стопроцентное выполнение плана по загрузке данных на 2019 год.

Задача на 2020 год: загрузить информацию о 7763 километрах газопроводов и завершить внесение данных всей линейной части предприятия. Специалистам предстоит выполнить колоссальный объем работы по сбору, конвертации, обработке и загрузке в систему ИУСТ паспортных, эксплуатационных и пространственных данных.

Справка "РГ"

Методология системы управления техническим состоянием и целостностью линейной части магистральных газопроводов ЕСГ ПАО "Газпром" разработана ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в соответствии с Программой научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, утвержденных Председателем Правления ПАО "Газпром" 16 февраля 2009 года.

ПАО "Газпром" внедряет информационно-управляющую систему транспортировки газа и газового конденсата ИУСТ в 19 дочерних Обществах с 2017 года.

Материал предоставлен пресс-службой ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

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