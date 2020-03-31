В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму

В республике Хакасия мужчину, уже отбывающего наказание за призывы к террористической деятельности, снова уличили в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ по Хакасии.

Как сообщили в ведомстве, мужчина, осужденный по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма) и отбывающий срок в одном из учреждений УФСИН по РХ распространял идеологию запрещенной в РФ террористической организации "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа".

На основании полученных материалов в отношении осужденного возбуждено новое уголовное дело по ч.1 ст.205.2 УК РФ.