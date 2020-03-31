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31.03.2020 06:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого. Как подтвердил "РГ" источник в правоохранительных органах, жертвой аварии стал корреспондент ГТРК "Новосибирск" Антон Лучанский.

По информации областного управления ГУ МВД, это произошло в 21.40 у дома по улице Богдана Хмельницкого, 20. Автомобиль Mercedes Benz E-200 сбил мужчину, вышедшего из трамвая на остановке.

Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи. За рулем иномарки находился водитель 1993 года рождения. В данный момент полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.

О гибели коллеги сообщили и представители телеканала. Антон Лучанский окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического университета, а работать на ГТРК "Новосибирск" пришел в 2008 году. С телеэкрана рассказывал об истории города, археологии, антропологии и о важнейших информационных событиях.

- Он очень близко к сердцу принимал все, что происходило вокруг, - отмечают в ГТРК "Новосибирск". - И не стеснялся своих переживаний, оценивая изменения в облике Новосибирска. Всегда вставал на защиту города, как журналист, как человек. Искренний, образованный, ироничный, интеллигентный. Его уважали и любили в редакции.

Происшествия ЧП ДТП Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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