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31.03.2020 15:36
Проект: В регионах

Работа с доставкой на дом

Как коронавирус меняет рынок труда Северного Кавказа
Текст: Тимур Алиев, Юрий Гень, Михаил Сухарев
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 68(8122)
Служба исследований российской рекрутинговой компании HeadHunter подсчитала, что около 80 процентов сотрудников отечественных компаний, которым работодатель предложил выбор - остаться в офисе или трудиться дома, еще за неделю до незапланированных выходных предпочли удаленный режим.

Выполнять свои обязанности без потери эффективности могут представители таких сфер, как информационные технологии, телекоммуникации, маркетинг, реклама и PR, продажи, страхование, массмедиа, а также бухгалтеры и администраторы. Бизнес же подстраивается под новые реалии.

Фото: iStock
Пособия по безработице будут увеличены

- На Северном Кавказе за последний месяц число вакансий на сайте нашей компании в сфере "ИТ/Интернет/Телеком" увеличилось на 31 процент, сфера консультирования показала рост в 25 процентов. На четверть увеличилось число предложений в сфере управления персоналом, на 16 - рекламы и маркетинга, на девять - продаж. За последний месяц в СКФО резко вырос спрос на курьеров и специалистов службы доставки. Средняя зарплата, которую им предлагают, - 30 тысяч рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алена Манохина.

Кстати, сами кадровые агентства тоже столкнулись со сложностями, особенно те, которые ищут работников для крупных компаний, предъявляющих к кандидатам серьезные требования.

- Соискатели все чаще присылают онлайн-анкеты. В последний месяц никто не хочет приходить на очные собеседования, предпочитают общаться по телефону или вовсе отправляют только резюме. Это усложняет нам работу, потому что штатным психологам проблематичнее оценить возможности кандидатов. В резюме человек может указать неверные данные. Например, соискатель работал в сетевом магазине на должности менеджера. В анкете он пишет, что у него большой опыт продаж. На деле же выясняется, что кандидат трудился в торговом зале и никакими бизнес-продажами заниматься не может, знаниями о холодных звонках не обладает, - отметил владелец ставропольского рекрутингового агентства "Кадровый мост" Сергей Куликов.

Тем временем из-за отмены массовых мероприятий, закрытия рынков, магазинов, спортивных объектов, баров и ресторанов представители малого и среднего бизнеса несут огромные убытки, что может привести к сокращениям.

Фото: РИА Новости
Опрос показал, что москвичей устраивает удаленная работа

Как рассказал корреспонденту "РГ" министр труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии Алим Асанов, ведомство при взаимодействии с работодателями руководствуется постановлением и указом президента России.

- Всем учреждениям и крупным работодателям мы их разослали. На этой неделе они отпустят сотрудников, сохранив зарплату. Тем, кто может трудиться на удаленном доступе, работодатели должны предоставить такую возможность. Контролировать все станет трудинспекция. Количество обращений в центры занятости не увеличилось, но на этой неделе их работники также ушли на карантин. Согласно распоряжению правительства мы будем выплачивать пособия тем, кто состоит на учете, автоматически продлевая их, - отметил Асанов.

После выступления президента страны многие неправильно поняли пункт об увеличении пособия по безработице до минимального размера труда - 12 130 рублей. Жители республики стали звонить в центры занятости и спрашивать, можно ли встать на учет, чтобы получить эти деньги. В минтруде КБР пояснили, что речь идет о максимальном размере пособия, получить его могут только те, кто был уволен или сокращен и встал на учет в центр занятости в течение трех недель.

В министерстве труда и соцразвития Дагестана заявили, что с 20 марта 2020 года собирают информацию о работниках, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата. Также отслеживается введение режима неполной занятости или временного перехода на "удаленку". Как заявили в ведомстве, ситуация с занятостью работников на данный момент не ухудшилась.

Фото: iStock
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В государственной инспекции труда по Дагестану корреспонденту "РГ" рассказали, что мониторят ситуацию с незаконными увольнениями. По словам заместителя руководителя инспекции Али Алиева, пока с подобными заявлениями к ним никто не обращался.

В одном из кадровых агентств Махачкалы отметили, что в последнее время наблюдается некоторый спад клиентов, ищущих работу. Какого-то повышенного спроса на определенные специальности нет.

- Соискателей можно разделить на две категории. Обладатели высшего образования ищут работу бухгалтера или специалиста 1С. Остальных интересуют вакансии водителя, грузчика или охранника, - рассказал представитель агентства.

В республиканском центре занятости "Успех" сообщили, что внимательно отслеживают ситуацию на рынке труда в условиях пандемии. "Сейчас требуются офисные работники, SMM-специалисты, программисты, копирайтеры и маркетологи. Агентство перешло на дистанционное функционирование: звоним соискателям, подбираем им вакансии в соответствии с образованием и предпочтениями", - сообщили в организации.

Самозанятые же, работающие в сфере обслуживания на дому, жалуются на значительный отток клиентуры. Раиса Магомедова - парикмахер и стилист. В марте она обслужила гораздо меньше клиентов, чем в предыдущие месяцы.

- Люди боятся посещать массовые мероприятия, многие сидят дома. Поэтому им не нужны красивые прически и макияж. Придется переждать этот период, когда-нибудь он закончится, - надеется Раиса.

Фото: istock
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В Северной Осетии в связи с эпидемией коронавируса власти ввели режим повышенной готовности. Как считают эксперты, это неизбежно скажется на работе многих предприятий и учреждений. Предприятиям необходимо сообщать об изменении графика работы и возможной оптимизации штата сотрудников. Однако, по заявлению Комитета РСО - Алания по занятости населения, волна прогнозируемой безработицы не докатилась до региона.

- За последние несколько дней мы обзвонили 1108 предприятий, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель регионального комитета по занятости населения Альбина Плаева. - С половиной установили связь. Только в 11 компаниях планируют отправлять сотрудников на удаленную работу или в отпуск без содержания. Подчеркну - планируют. Окончательное решение еще не принято. На остальных предприятиях ничего подобного делать не собираются. Соответственно, ничего экстренного на рынке труда Северной Осетии не ожидается.

В комитете добавили, что ситуация, конечно, может измениться в ближайшие недели или месяцы - в зависимости от того, как будет развиваться кризис и какие меры введет правительство страны.

Тем временем

Многие из тех, кто работает в home-office, жалуются на различные неудобства, показал опрос HeadHunter. Например, почти у половины респондентов дома не оказалось подходящей мебели и полноценного рабочего места, еще треть сетует на недостаточно мощные компьютеры, а четверть - на скорость интернет-соединения. Больше половины рассказали, что их начальство отказалось компенсировать затраты на покупку товаров, необходимых для удаленной работы.

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