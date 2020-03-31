В крае работает единственное на Северном Кавказе казачье рыбное хозяйство. Трудятся здесь только служивые из одного села, а руководит ими экс-атаман Владимир Чурин. Однако предприятие оказалось под угрозой закрытия.

Находится хозяйство в селе Солдато-Александровском Советского района. Здесь ежегодно производят около 500 тонн рыбы на продажу и выращивают 100 тонн молоди. Такие показатели удается поддерживать уже около десяти лет.

- Начинали мы в 1990-х, когда крестьянско-фермерское движение стало активно развиваться. Сначала у нас было всего 15 гектаров, взяли в аренду Отказненское водохранилище. Но после наводнения в 2017 году его закрыли на реконструкцию. К тому времени мы успели обустроить пруды в районе, работаем сейчас там, - рассказал глава КФХ.

Владимир Чурин 17 лет был атаманом Солдато-Александровского села, потом еще восемь лет руководил Воронцово-Александровским районным казачьим обществом. Разведением рыбы с самого начала занимался с товарищами. Сейчас в его КФХ трудятся только местные жители.

- У нас в селе 135 казаков, из их числа и набираем работников. У меня занято 50 человек. Сначала беру на полугодовой испытательный срок. Смотрю, кто как себя проявляет. Специфика рыбного хозяйства такова, что приходится постоянно находиться в воде среди камышей.

Свой менеджмент он считает наиболее эффективным, ведь текучки на предприятии практически нет.

Сейчас в КФХ выращивают, кроме привычных карпов, толстолобиков, белых и черных амуров, еще и японских карпов кои, их разводят уже пять лет на заказ. Владимир говорит, что экзотическая рыба хорошо прижилась на Ставрополье.

- Мы уже называем этот вид казачьим карпом, - шутит бывший атаман. - По вкусу он такой же, как обычный карп. Только кои не набирает жир, поэтому его мясо более сухое.

Всю продукцию рыбхоз реализует на местных рынках - в селе Солдато-Александровском, а также в Зеленокумске, Георгиевске и Пятигорске. Выезжают на ярмарки в Ставрополь и города Кавминвод, где продают товар по "береговой" цене, то есть практически без наценки.

Но с недавних пор над хозяйством Чурина, как и над другими, нависла угроза. В крае в рамках программы развития мелиорации хотят ввести налог на транспортировку воды. Планируемая ставка составит 1 рубль 11 копеек за кубический метр. По мнению Чурина, это приведет к закрытию как его предприятия, так и аналогичных.

- В год нам нужно три миллиона кубометров, то есть нам придется заплатить 3,3 миллиона рублей. При этом доход моего хозяйства составляет всего 800 тысяч. Очевидно же, что это приведет к банкротству, - говорит фермер.

В прошлом году в хозяйстве привели в порядок один из прудов площадью 20 гектаров. Из краевого бюджета власти компенсировали хозяйству около трех миллионов рублей, или 62 процента общих затрат на восстановление. По мнению Владимира Чурина, это хорошее подспорье для хозяйства. Но если для рыбоводов введут налог на транспортировку воды, все усилия будут потрачены впустую.