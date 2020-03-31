В Дербенте ветеранам Великой Отечественной выплатят по 1 млн рублей

Проживающие в Дербенте ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат дополнительно по одному миллиону рублей. Денежные средства будут выделены из фонда сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Сейчас в городе проживают четыре ветерана войны, в том числе 103-летняя Евгения Мезенцева, в годы войны работавшая медсестрой в Дербентском эвакогоспитале №1628.

После Победы и расформирования медицинского учреждения она осталась в городе и работала в хирургическом отделении горбольницы. Награждена медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с ее дочерью - Людмилой Вахниной, и сообщил, что деньги будут перечислены к 9 мая на банковский счет.