Под Калининградом обнаружили три авиабомбы времен войны

Сразу три авиабомбы времен Второй мировой войны за одни сутки нашли специалисты по разминированию в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, одна фугасная авиабомба ФАБ-250 советского производства была обнаружена в Гурьевском округе, на автодороге Калининград - Полесск. Перед началом реконструкции этой трассы проводится обследование территории, в ходе которого найден боеприпас.

Вторая такая же ФАБ-250 и немецкая фугасная авиабомба SC-50 были найдены в полукилометре к востоку от Полесска, между недействующим аэродромом и лесным массивом "Дейминский лес". Поскольку это безлюдное место, эвакуация там не проводилась.

Находки крайне опасны: в ФАБ-250 порядка центнера взрывчатого вещества, в SC-50 - около 25 килограммов. Все взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на полигоне Балтийского флота "Павенково".

Как уточнили в пресс-службе ведомства, с начала текущего года в области уже найдено и обезврежено 11 авиабомб. Этим занимаются саперы Невского спасательного центра из Петербурга, которые работают в самом западном регионе.

Эта работа ведется с прошлого года по распоряжению главы МЧС России Евгения Зиничева. На территории Калининградской области - бывшей Восточной Пруссии - в 1945 году шли ожесточенные бои, и взрывоопасные предметы земля выталкивает до сих пор в большом количестве, отсюда необходимость в привлечении специалистов высокого уровня и специального оборудования для разминирования.