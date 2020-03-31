Полицейских Поморья наградят медалями МВД за спасение школьника

Новости

Курганская область получит аппараты ИВЛ 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан 13:38
Президент Беларуси призвал собрать встречу лидеров ЕАЭС 13:36
Одобрена поправка о переносе выборов из-за коронавируса 13:34
Министр просвещения: Снижений зарплат учителей не будет 13:33
В ЕГРН уточнят сведения о 25 миллионах зданий 13:29
Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода 13:23
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета 13:22
Телеканал "МИР" присоединился к акции #ОставайсяДома 13:21
В Нью-Йорке арестовали мужчину, который торговал масками и кашлял на агентов ФБР 13:15
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 44,6 тысячи 13:14
В Хабаровском крае введут режим самоизоляции для пожилых людей 13:11
В Берлине за нарушение дистанции планируют ввести ощутимый штраф 13:11
В этом году ЕГЭ не будет проводиться дистанционно 13:09
Челябинским пенсионерам бесплатно доставят курицу и десяток яиц 13:09
В Екатеринбурге студенты-аграрии вступили в ряды волонтеров 13:09
В Курской области выявили первые три случая коронавируса 13:09
Видео: попытались поднять перевернувшийся джип, но что-то пошло не так 13:01
Аферисты обокрали сидящего на карантине актера Алексея Жеребцова 13:00
Болгария отложила вступление в еврозону из-за коронавируса 12:56
Курганца оштрафуют за фейк в соцсетях о количестве заболевших COVID-19 12:52
Лукашенко заявил об отсутствии оснований для переноса президентских выборов 12:51
Под Калининградом обнаружили три авиабомбы времен войны 12:50
Украина может ослабить карантин, чтобы спасти экономику 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейских Поморья наградят медалями МВД за спасение школьника

Текст: Марина Ледяева

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двоих сотрудников полиции Вилегодского района Архангельской области ведомственными медалями за спасение тонувшего семиклассника.

Как сообщает МВД РФ, мальчик решил сократить путь из школы домой и стал переходить реку Виледь по тонкому льду. В нескольких метрах от берега он провалился в полынью. Отделение полиции находится неподалеку от этого места. Старший уполномоченный угрозыска майор Евгений Губкин и дознаватель Евгений Гомзяков сразу бросились на помощь.

Фото: Пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2"
В Тюмени спасли девочку-подростка с инсультом

Сильное течение могло в любую секунду затянуть ребенка под лед. Майор Губкин положил на лед доску и стал продвигаться по ней к мальчику. Полицейский успел схватить его за одежду, и в этот момент лед проломился. Оба взрослых тоже оказались в воде, но им удалось вытащить школьника.

Он провел несколько дней в больнице, а затем отправился домой абсолютно здоровым. Его мама поблагодарила полицейских за спасение сына.

При этом Евгений Губкин спас уже третьего тонувшего ребенка. В 2005 году во время отдыха в Египте он вытащил из бассейна двухлетнего малыша, а десять лет назад спас девочку, которая тоже тонула в реке Виледь.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, майор Евгений Губкин и лейтенант Евгений Гомзяков награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе