Полицейских Поморья наградят медалями МВД за спасение школьника

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двоих сотрудников полиции Вилегодского района Архангельской области ведомственными медалями за спасение тонувшего семиклассника.

Как сообщает МВД РФ, мальчик решил сократить путь из школы домой и стал переходить реку Виледь по тонкому льду. В нескольких метрах от берега он провалился в полынью. Отделение полиции находится неподалеку от этого места. Старший уполномоченный угрозыска майор Евгений Губкин и дознаватель Евгений Гомзяков сразу бросились на помощь.

Сильное течение могло в любую секунду затянуть ребенка под лед. Майор Губкин положил на лед доску и стал продвигаться по ней к мальчику. Полицейский успел схватить его за одежду, и в этот момент лед проломился. Оба взрослых тоже оказались в воде, но им удалось вытащить школьника.

Он провел несколько дней в больнице, а затем отправился домой абсолютно здоровым. Его мама поблагодарила полицейских за спасение сына.

При этом Евгений Губкин спас уже третьего тонувшего ребенка. В 2005 году во время отдыха в Египте он вытащил из бассейна двухлетнего малыша, а десять лет назад спас девочку, которая тоже тонула в реке Виледь.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, майор Евгений Губкин и лейтенант Евгений Гомзяков награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения".