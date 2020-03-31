Республика Коми перешла на режим самоизоляции

В Республике Коми с 31 марта объявили режим самоизоляции. На передвижения граждан накладываются ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Запрещается покидать места проживания. Исключение составляют лишь обращения за экстренной медицинской помощью, передвижения по работе, походы в ближайший продуктовый магазин и аптеку, выгул домашних животных в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

В республике, по информации регионального управления Роспотребнадзора, подтверждены 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией: один является завозным - заболевший выздоровел и выписан из медучреждения, еще 21 случай выявлен в Эжвинской городской больнице. Сейчас все пациенты и медработники больницы находятся на карантине.

Кстати, медработники Эжвинской больницы, которые не могут покинуть ее в период карантина, обратились к жителям Сыктывкара с призывом поддерживать режим карантина.

Под медицинским наблюдением в Коми 1944 человека, из них 1009 прибыли из-за рубежа, 935 контактировали с заболевшими. 32 человека госпитализированы с респираторными заболеваниями, 25 находятся в обсерваторах.