В Псковской области отменили общественные богослужения

В Псковской области с 31 марта отменяются общественные богослужения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу епархии.

Сами богослужения проводиться будут, но при них смогут присутствовать только священник и служители, необходимые для совершения богослужения. Прихожане смогут причаститься, когда служба не ведется. Желающим необходимо заранее записываться и приходить не более, чем по двое.

Также митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к прихожанам с просьбой в условиях распространения коронавируса выполнять все предписания санитарных врачей и меры по снижению социальных контактов. Митрополит благословил людей молиться дома, призвал читать книги, просвещаться и заботиться о близких, подчеркнув, что легкомыслие - это тоже грех, который может привести к самым тяжким последствиям.