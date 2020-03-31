Астрахань и Иран обсудили развитие совместных проектов после пандемии

Новости

В Британии разразился скандал из-за запрета продажи шоколадных пасхальных яиц 14:58
Авиакомпании отменят более половины рейсов в Симферополь 14:52
Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре 14:49
Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр 14:45
В Туве зафиксирован подземный толчок 14:40
В России приостановят регистрацию браков 14:38
В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму 14:37
Кубань первой среди регионов России введет карантин 14:36
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус 14:35
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции 14:34
Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых 14:29
В работе Amazon возможны серьезные сбои из-за заражений сотрудников 14:25
Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис 14:25
Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс 14:25
Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок 14:22
На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых 14:21
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани 14:13
Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера 14:12
В Псковской области отменили общественные богослужения 14:04
Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина 14:02
Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса 14:02
Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом 13:44
Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 14:08
Проект: В регионах

Астрахань и Иран обсудили развитие совместных проектов после пандемии

Текст: Наталья Коротченко
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали в формате видеосвязи обсудили развитие межрегионального сотрудничества после стабилизации эпидемиологической ситуации.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы области, губернатор предложил размещать на астраханских предприятиях заказы на ремонт и строительство судов для Ирана, а также возобновить переговоры по строительству самоподъёмных буровых платформ для национальной нефтяной компании республики. Кроме того, по мнению главы региона, перспективным может стать проект по строительству на территории области фармпроизводства иранских медицинских препаратов.

В свою очередь Казем Джалали предложил развивать сотрудничество в области грузоперевозок, портового дела, животноводства, рыбного промысла и производства теплиц.
На астраханских верфях строят новые объекты для нефтяников Каспия

При этом обе стороны поддержали предложение о возобновлении авиасообщения между Тегераном и Астраханью по окончании пандемии.

- У нас налажены тесные отношения с рядом иранских провинций. Особо хочу выделить дружественные контакты с северными провинциями Гилян и Мазандаран, - отметил Игорь Бабушкин. - Информирую вас, что я намерен посетить их с официальным визитом, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Внешнеторговый оборот между Астраханской областью и Ираном вырос в 2019 году на 10 процентов до 260 миллионов долларов США. Около 90 процентов всех грузов, которые проходят через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. При этом имеется значительный потенциал для увеличения грузопотока.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции