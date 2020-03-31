Астрахань и Иран обсудили развитие совместных проектов после пандемии

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали в формате видеосвязи обсудили развитие межрегионального сотрудничества после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Как сообщает пресс-служба главы области, губернатор предложил размещать на астраханских предприятиях заказы на ремонт и строительство судов для Ирана, а также возобновить переговоры по строительству самоподъёмных буровых платформ для национальной нефтяной компании республики. Кроме того, по мнению главы региона, перспективным может стать проект по строительству на территории области фармпроизводства иранских медицинских препаратов.

В свою очередь Казем Джалали предложил развивать сотрудничество в области грузоперевозок, портового дела, животноводства, рыбного промысла и производства теплиц.

При этом обе стороны поддержали предложение о возобновлении авиасообщения между Тегераном и Астраханью по окончании пандемии.

- У нас налажены тесные отношения с рядом иранских провинций. Особо хочу выделить дружественные контакты с северными провинциями Гилян и Мазандаран, - отметил Игорь Бабушкин. - Информирую вас, что я намерен посетить их с официальным визитом, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Внешнеторговый оборот между Астраханской областью и Ираном вырос в 2019 году на 10 процентов до 260 миллионов долларов США. Около 90 процентов всех грузов, которые проходят через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. При этом имеется значительный потенциал для увеличения грузопотока.