Суд арестовал подозреваемого к подготовке теракта в Краснодаре

На Кубани Октябрьский районный суд арестовал на два месяца местного жителя, который подозревается в подготовке теракта в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в суде.

"В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - сообщили в Октябрьском суде Краснодара.

Как ранее уже писала "РГ", в столице Кубани ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт. У задержанного 27-летнего россиянина изъяли взрывное устройство, которое он собирался подорвать в людном месте.

Также силовики нашли переписку этого 27-летнего жителя Краснодара с членами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Позже стали известны подробности задержания этого подозреваемого. На видео, которое снималось во время задержания, видно, как спецназ сначала бросает в помещение светошумовую гранату, а потом врывается и скручивает мужчину. На руки ему надевают наручники. В кадр также попало самодельное взрывное устройство. На записи видно, что баллон с взрывоопасной жидкостью был начинен шурупами для увеличения поражающего эффекта.