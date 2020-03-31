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31.03.2020 10:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главу Сургута возмутила вечеринка в клубе во время пандемии

Текст: Татьяна Воробьева

Глава Сургута Вадим Шувалов отреагировал на жалобы горожан, сообщивших, что один из ночных клубов продолжает устраивать вечеринки, несмотря на все введенные в регионе ограничения для недопущения распространения коронавируса.

"Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал, - написал градоначальник на своей странице в соцсети "Вконтакте" - И я говорю не о владельце клуба - здесь все ясно, им движет элементарное желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу? Вот, чего понять не могу".

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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По словам Шувалова, именно такие любители повеселиться сводят на нет тяжкий труд врачей, делающих все, чтобы не допустить появления и распространения Covid-19 в Сургуте.

"Руководству клуба я бы посоветовал крепко задуматься о последствиях своих решений. Наплевательское отношение на жизнь и здоровье клиентов вряд ли позитивно скажется на репутации", - подчеркнул мэр.

Известно о нарушителях стало после того, как ранее местный паблик, освещающий культурные события города, провел рейд по клубам Сургута. Оказалось, что все они закрыты, как и предписано, кроме одного. "Постановление губернатора Югры от 27 марта 2020 года обязывает приостановить деятельность досуговых и развлекательных заведений. Это касается всех организаций вне зависимости от форм собственности", - напоминает "Культпросвет | Афиша | Сургут".

Учреждения и предприятия будут проверять теперь особенно тщательно.

"Нужно будет - и разъяснительные беседы проведем. Прямо как в детском саду", - пообещал Шувалов.

Между тем

Как сообщает МВД Югры, две жительницы Нижневартовска понесут наказание за нарушение режима самоизоляции.

В марте женщины вернулись из Таиланда, им было вынесено предписание о том, что они обязаны соблюдать режим самоизоляции и ни с кем не контактировать. Однако, на днях полицейские обнаружили: обе путешественницы посещали общественное место, чем подвергли риску большое количество людей.

В отношении женщин возбуждено административное расследование. Им грозит денежный штраф.

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