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31.03.2020 16:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курганцам запретили ходить в лес

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В Кургане с 1 апреля и до особого распоряжения вводится противопожарный режим. По постановлению главы города, запрещено посещать леса и въезжать в них на транспорте. На территории города также нельзя сжигать мусор и траву. Будут патрулировать сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС, которые расскажут жителям о мерах пожарной безопасности и о том, что делать в случае возгораний.

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Как ожидается, по региону пожароопасный сезон в этом году будет объявлен в два этапа. В южных районах он начнется с 10 -го, а в северных - с 15-ого апреля. Правда, эти даты могут быть скорректированы, если оперативная обстановка будет неблагоприятной с точки зрения пожарной опасности, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Ткачев.

Из-за того, что снег в этом году в большинстве районов сошел почти на две недели раньше обычного, уже начались возгорания. Так, по данным ГУ МЧС, 26 марта произошло три ландшафтных пожара на территории Белозерского района. Возле населенных пунктов Ачикуль, Скаты и Большой Заполой горела сухая трава и камыш на болотах. Реальной угрозы для зданий и людей не было, но ветер был сильный, из-за чего фронт пожара растянулся на два с половиной километра. Чтобы его ликвидировать, пришлось задействовать значительные силы и средства.

По мнению спасателей, к сезону не удалось хорошо подготовиться. В ряде сел камыш стоит в рост. По словам Алексея Ткачева, его следовало убрать еще осенью, а весной провести дополнительные работы по очистке и перепашке территорий, которые будут препятствовать распространению огня.

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