Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Югры проблемы строительства

Марат Хуснуллин и губернатор Югры Наталья Комарова обсудили по телефону проблемы строительства.

Комментируя рабочую беседу, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал:

- Мы коснулись целого ряда вопросов, в частности связанных с жилищным строительством, ликвидацией непригодного жилфонда, а также сферы ЖКХ. Кроме того, губернатор выступила с рядом законодательных инициатив, которые обязательно будут рассмотрены в правительстве.

Наталья Комарова поделилась результатами беседы на своей странице в Instagram:

- Обсудили подходы к решению вопросов расселения многоквартирных деревянных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах, из которых они сделаны.

Отмечу, что в настоящее время в Югре 616 таких домов. В соответствии с положением наличие таких вредных факторов не позволяет обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, качество воздуха. Это является основанием для признания подобных помещений непригодными для проживания.

Среди других поднятых в разговоре вопросов - инициатива, с которой выступил, в частности, Ханты-Мансийский автономный округ: законодательно установить возможность направления компенсационных фондов саморегулирующих организаций на обеспечение авансов взамен банковских гарантий для членов данных организаций.

Кроме того, власти региона предложили установить налоговые каникулы на налог на прибыль и единый социальный налог для строительных организаций, а также на арендную плату за земельные участки до конца 2020 года; законодательно установить возможность переноса срока исполнения госконтрактов без штрафных санкций на период карантина, связанного с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, установив при этом предельные размеры увеличения стоимости контрактов и сроков их исполнения.

Помимо этого, заказчикам предложено дать право не требовать от субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения заявок на право участия в конкурсах по выбору подрядчиков, а также обеспечения государственных контрактов.

"Проводить "встречи" дистанционно без потери результативности реально. Наш с Маратом Шакирзяновичем разговор тому подтверждение", - констатировала Наталья Комарова.