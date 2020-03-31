На Урале рабочего осудили за похищение жены во время размолвки с ней

В Пышминском районе дорожного рабочего признали виновным в похищении жены.

43-летний житель поселка городского типа Пышма первого сентября 2019 года договорился в соцсетях о встрече со своей женой, которая от него ушла. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области, он подъехал к месту ее работы - центральной районной больнице - под предлогом вернуть куртку.

Когда женщина вышла, он грубо затащил ее в машину, заблокировал двери и увез домой. Там он ее закрыл, а сам поехал к ней на работу за ее сумкой. Потом он вернулся домой, а следом за ним приехала полиция, к сотрудникам которой обратились коллеги похищенной.

- Сыщикам уголовного розыска понадобилось 30 минут, чтобы выйти на след и задержать похитителя женщины. Он привез ее домой и сказал командным голосом: "Будешь жить здесь!" Мужчина не хотел, чтобы она уходила к другому кавалеру. В порыве ревности муж потерял контроль над своим поведением, преступил черту закона и получил первую в своей жизни судимость. А дама его сердца все-таки ушла от него, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.