В Зауралье на границе с Казахстаном остановили грузовик с оружием

На пограничном контроле в Курганской области среди груза транспортного средства нашли автоматы, пистолеты, гильзы и пули. Автомобиль следовал из России в Казахстан.

Силовики изъяли содержимое грузовика и отправили на экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В автомобиле DAF были обнаружены два охолощенных автомата Калашникова, охолощенный пистолет Макарова, 89 гильз для патронов, 53 пули, станок для изготовления патронов и два нарезных ствола для пистолета Макарова.