Самый страшный документ Великой Отечественной войны 17:47

ФОРМА N 4

В первые дни войны похоронки приходили в форме фронтовых почтовых треугольников на обычных, вырванных из тетради листочках. С первого взгляда отличить похоронку от обычного письма с фронта было трудно. Тревогу мог вызвать незнакомый почерк, но когда треугольник разворачивали, становилось понятно, что это такое

Нарком обороны подписал этот страшный приказ за 13 недель до начала войны 17:46

БОЛЬ МИРНОЙ ВЕСНЫ

В конце 1940 года, с 23 по 31 декабря, в Москве в обстановке строжайшей секретности состоялось совещание высшего командного и политического состава Красной армии. Красную армию готовили к боевым действиям на различных театрах, о чем прямо сообщил маршал Тимошенко в последний день уходящего года

За четыре года мать получила пять ошибочных похоронок на сына 17:45

ШЕСТОЙ ВЫСТРЕЛ

Шестую похоронку матери принесут летом. "Добронравов Владимир Алексеевич умер 26 июня 1945 года в Чехословакии. Похоронен в Ческе-Будеевице на гражданском кладбище". Жизнь командира роты, прошедшего огонь и воду, оборвал предательский выстрел из-за угла

Почтальон Евгения Пустозерова доставила тысячи писем, а от мужа получила только одно 17:44

ЕВГЕНИЯ ПУСТОЗЕРОВА: ОТ МУЖА ПОЛУЧИЛА ТОЛЬКО ОДНО ПИСЬМО

"Иду в бой. Жив буду - буду писать". Евгения Пустозерова буквально прошла всю войну - служила в полевой почте. Через ее руки Евгении прошли тысячи писем. И только одно-единственное - от мужа Порфирия, ушедшего воевать в первые дни войны

Невыдуманные сюжеты из воспоминаний фронтовиков и почтальонов 17:43

"А ТЫ ЖИВ!"

"...В роще собираются уцелевшие после тяжелого боя солдаты, сидит на пеньке комбат Яцук. Подхожу сзади, смотрю через плечо. Старший лейтенант собирается подписать уже заготовленное извещение о моей гибели - похоронку. Хлопаю его по плечу, он оборачивается: "А, ты жив!" - похоронка скомкана и летит в сторону..."

Биатлонист Виктор Маматов: До сих пор жду отца... 17:42

ВИКТОР МАМАТОВ: ДО СИХ ПОР ЖДУ ОТЦА...

"Когда началась война, мне было пять. Он пропал без вести в 1942-м". О том, каково жилось мальчишке в годы войны - рассказывает биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов

Сержант Владимир Коваль 70 лет числился в списках погибших 17:41

"Я ВЕДЬ ПЯТЬ ГОСПИТАЛЕЙ СМЕНИЛ..."

В Книге памяти Житомирской области, откуда я родом, обнаружился среди погибших мой полный двойник. Сначала подумал: совпадение, ведь Коваль - фамилия распространенная. Но оказалось, что и местом захоронения указана деревня в Венгрии, где в ноябре 44-го я был ранен...

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"ВАШ СЫН ГРИША ВЫПОЛНЯЛ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ..."

Андрей Смирнов: Извещение о гибели моего двоюродного деда родители получили через шесть лет после письма, подарившего надежду

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ДЕСЯТЫЙ СЫН ЕПИСТИНИИ СТЕПАНОВОЙ

Епистиния Степанова потеряла одного сына в Гражданскую войну и восьмерых - в Великую Отечественную. Но в Ростовской области до сих пор живет ее десятый сын. Названый. 73-летний Владимир Лебеденко считает Епистинию Федоровну мамой, и она относилась к нему как к родному

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"ДЕНЬ ПОБЕДЫ" ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Когда началась война ленинградцу Олегу Соболеву было 17 лет. Не дожидаясь призывного возраста он записался добровольцем - воевал на подступах к блокадному Ленинграду. Дошел до Берлина. Сейчас ветеран живет в Душанбе на скромную пенсию. И пишет стихи

Родина - Спецвыпуск № 420(8122)

ФОРМА N 4

Текст: Юрий Лепский

Думаю, что это самый страшный изо всех документов Великой Отечественной войны. Официально он назывался "Извещение по форме N 4". Что такое "Форма N 4" предпочитали не говорить вслух, однако и эта форма имела свое официальное определение: "Извещение о смерти военнослужащего".

В первые дни войны похоронки приходили в форме фронтовых почтовых треугольников на обычных, вырванных из тетради листочках. Поэтому с первого взгляда отличить похоронку от обычного письма с фронта было трудновато. Тревогу мог вызвать незнакомый почерк, но когда треугольник разворачивали, становилось понятно, что это такое.

Фото: Михаил Пинкус
Дочери узнали судьбу отца, погибшего в немецком плену 75 лет назад

Я был знаком с женщиной-почтальоном, которая во время войны работала в одной из деревень Новосибирской области. Она рассказывала мне, что в первые дни и месяцы войны она сама не знала, что было в ее черной сумке: фронтовые треугольники были перемешаны с такими же треугольниками похоронок. Она запомнила избу, в которой жила немолодая женщина, муж и сын которой были призваны в действующую армию, но воевали на разных фронтах. Однажды (дело было в декабре) она принесла этой женщине очередной фронтовой треугольник. Она развернула его прямо у калитки, вчиталась в бегущие строки и ужасно закричала на всю деревню. Собака во дворе завыла, а женщина осела прямо в сугроб. Треугольник оказался похоронкой: погиб ее сын.

Через два месяца, на исходе зимы, женщина-почтальон принесла ей очередную порцию почты: несколько рукописных треугольников. В двух первых муж скупо писал ей о фронтовых делах, а в третьем оказалась похоронка. Ей написали, что муж скончался в госпитале от тяжелых ран. Женщина сидела на лавочке подле избы, в валенках, в телогрейке, укутанная теплым платком. На этот раз она не кричала и не плакала. Она окаменела: просто сидела на скамье, глядя в никуда. Почтальон присела рядом и заплакала. Так они просидели довольно долго, пока женщина не пришла в себя. В обнимку они прошли в холодную избу, женщина опустилась на койку, а почтальон, постояв еще немного, тихонько вышла на двор.

Фото: из семейного архива
Домашний архив Родины: 75 лет сын продолжает искать могилу отца

Через два дня она поехала на подводе в райцентр и стала просить у начальства уволить ее из почтальонов: не могла она больше быть разносчиком чужого горя. Начальство уговаривало ее остаться и продолжить доставлять почту. Последним аргументом, возымевшим решающее действие, был такой: все собаки в деревенских дворах уже привыкли к ней, а новому почтальону достанется по первое число. Возразить было нечего, и она осталась.

Мой родной дядя погиб под Сталинградом. Его сестра всю жизнь прятала ту треугольную похоронку в сундучке с дорогими вещами и важными документами. Зачем? Возможно затем, чтобы я, тогда малолетний пацан, запомнил это. Я запомнил.

И по сей день считаю, что лучше всего нам не получать похоронок вовсе. Но уж коль скоро жизнь и смерть так устроены, то хотя бы не получать их из районных военкоматов. Мы наполучали этих похоронок достаточно, чтобы все последующие поколения не знали, что это такое.

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