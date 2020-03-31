Русский летчик стал первым выжившим после воздушного тарана 105 лет назад

Урожденный дворянин, летчик-ас Александр Казаков стал вторым в истории авиации пилотом, совершившим воздушный таран. И первым, кто остался в живых после такого маневра.

Александр Казаков. Фото: wikimedia.org

Родился будущий герой Первой мировой войны в Херсонской губернии. Сначала окончил Воронежский кадетский корпус, затем - Елисаветградское кавалерийское училище и поступил на службу в уланский полк. В возрасте 22 лет он подал рапорт о переводе в авиацию и вскоре получил диплом военного летчика.

На фронт он прибыл в декабре 1914 года. В течение последующих месяцев он несколько раз успешно проводил бомбардировки на своем Morane-G. Сейчас этой авиастроительной фирмы уже нет, а в тот год самолет стал настоящей революцией, получив впервые в истории синхронизированный пулемет калибра 7,9 мм.

На легком "Моране" первый в истории авиации воздушный таран совершил в сентябре 1914 года Петр Нестеров. В расчеты аса, по всей видимости, вкралась ошибка: при попытке нанести удар австрийскому "Альбатросу" от самолета Нестерова оторвался мотор, а сам летчик погиб, как и экипаж противника.

С этого момента на фронте в принципе не было воздушных боев: встретив друг друга летчики предпочитали мирно разлететься, не желая повторить судьбу Нестерова. Свой маневр Александр Казаков тщательно просчитывал. Он разработал якорь-"кошку" на тросе, чтобы зацепить вражескую машину в воздухе. Это должно было повлечь взрыв капсюля и пироксилиновой шашки, привязанной к "кошке".

Первая попытка воздушного тарана Казакова была неудачной. Правильно зацепить "кошкой" немецкий "Альбатрос" не удалось. Летчик решил не отступать, ведь за битвой наблюдали десятки тысяч солдат из окопов с обеих сторон, провал стал бы позором.

Свой "Моран" Казаков решительно направил на двухместный "Альбатрос". Колеса легкого французского самолета чиркнули по поверхности немца. Машина противника сначала наклонилась на бок, затем сложила крылья и спикировала вниз. Экипаж погиб, а аэроплан был уничтожен. Знаменитый бой продлился около получаса.

Из-за поломанного во время тарана шасси самолет Казакова перевернулся во время посадки, но летчик отделался легкими повреждениями. За эту победу он был награжден золотым Георгиевским оружием "За храбрость". Первый успешный таран открыл череду собственных наработок Казакова для уничтожения противника в воздухе.

Претерпел изменение самолет для этого маневра. При помощи конструктора Василия Иордана из знаменитого Киевского общества воздухоплавания (отсюда же был выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский) Казаков переделал свой двухместный Nieuport французского производства в одноместный, установив на нем пулемет системы Максим. Конструктивные особенности модифицированного самолета позволяли заходить на таран лишь снизу и сзади: это было сложно, но в случае успеха машина противника была обречена. На счету у Казакова было 4 воздушные победы на "Ньюпоре", благодаря чему он первым в истории российской авиации мог называться асом. Впоследствии он стал руководителем Первой боевой авиагруппы, на счету Казакова было 17 лично сбитых вражеских самолетов и полтора десятка побед в групповых операциях.