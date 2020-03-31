Семь столичных СИЗО перестали принимать арестованных

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о введении режима особых условий в следственных изоляторах столицы. Принимать арестованных будет только один изолятор - СИЗО №7 в Капотне.

"Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач, - сообщили в Федеральной службы исполнения наказаний. - Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей".

Более того, введены двухнедельные дежурства. Это значит, что сотрудники в течение двух недель будут постоянно находиться внутри изолятора. "С 31 марта сотрудники следственных изоляторов переведены на двухнедельный график работы. В течение 14 дней работники, заступившие на смену, будут оставаться на службе, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО".

Еще 16 марта во всех казенных домах было приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. "В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения", - рассказывают в тюремном ведомстве.