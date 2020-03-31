Си Цзиньпин проинспектировал уезд Аньцзи провинции Чжэцзян

Во время посещения деревни Юйцунь Си Цзиньпин пообщался с местными жителями, которые рассказали ему об огромных изменениях, произошедших благодаря поощрению "зеленого" развития. В 2005 году именно в этой горной деревне Си Цзиньпин, занимавший тогда должность секретаря комитета КПК провинции Чжэцзян, выдвинул концепцию, согласно которой "изумрудные воды и зеленые горы являются бесценными активами".

Последние 15 лет деревня придерживалась этой концепции. На сегодняшний день в населенном пункте насчитывается 280 домохозяйств, а в 2019 году доход на душу населения составил 49598 юаней (около 7040 долларов).

Си Цзиньпин также посетил посреднический центр по урегулированию социальных споров уезда Аньцзи, чтобы узнать, как решаются социальные проблемы на низовом уровне.