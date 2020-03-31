Си Цзиньпин проинспектировал уезд Аньцзи провинции Чжэцзян

Новости

В Британии разразился скандал из-за запрета продажи шоколадных пасхальных яиц 14:58
Авиакомпании отменят более половины рейсов в Симферополь 14:52
Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре 14:49
Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр 14:45
В Туве зафиксирован подземный толчок 14:40
В России приостановят регистрацию браков 14:38
В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму 14:37
Кубань первой среди регионов России введет карантин 14:36
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус 14:35
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции 14:34
Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых 14:29
В работе Amazon возможны серьезные сбои из-за заражений сотрудников 14:25
Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис 14:25
Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс 14:25
Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок 14:22
На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых 14:21
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани 14:13
Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера 14:12
В Псковской области отменили общественные богослужения 14:04
Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина 14:02
Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса 14:02
Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом 13:44
Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 13:51
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин проинспектировал уезд Аньцзи провинции Чжэцзян

30 марта генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин проинспектировал уезд Аньцзи провинции Чжэцзян, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Во время посещения деревни Юйцунь Си Цзиньпин пообщался с местными жителями, которые рассказали ему об огромных изменениях, произошедших благодаря поощрению "зеленого" развития. В 2005 году именно в этой горной деревне Си Цзиньпин, занимавший тогда должность секретаря комитета КПК провинции Чжэцзян, выдвинул концепцию, согласно которой "изумрудные воды и зеленые горы являются бесценными активами".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Новый коронавирус, возможно, появился еще несколько лет назад

Последние 15 лет деревня придерживалась этой концепции. На сегодняшний день в населенном пункте насчитывается 280 домохозяйств, а в 2019 году доход на душу населения составил 49598 юаней (около 7040 долларов).

Си Цзиньпин также посетил посреднический центр по урегулированию социальных споров уезда Аньцзи, чтобы узнать, как решаются социальные проблемы на низовом уровне.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции