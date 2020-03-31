Силуанов: На борьбу с COVID-19 в РФ выделяются средства в размере 1,2% ВВП

Первое направление касается мер в области здравоохранения. Дополнительные ресурсы сейчас требуются на создание соответствующей инфраструктуры. Более 50 миллиардов рублей выделены под строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование новых коечных мест, закупку требуемого медицинского оборудования. Правительство профинансирует стимулирующие выплаты для врачей и медицинского персонала, непосредственно работающих с инфицированными людьми.

Еще 10 миллиардов рублей, напомнил глава минфина, предусмотрено под запуск производства отечественного диагностического и лечебного оборудования.

Второе направление работы кабинета министров - социальная защита граждан. Предусмотрена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал. "66 миллиардов рублей на эти цели учтено в бюджете на текущий год", - заявил Антон Силуанов. Принято решение об увеличении максимального размера пособия по безработице до величины минимального размера оплаты труда, что потребует дополнительно 30 миллиардов рублей.

Третий блок - поддержка экономики, особенно малого и среднего предпринимательства. Для МСП снизят ставку страховых взносов с 30 до 15 процентов, что за девять месяцев года освободит им ресурсы в размере 285 миллиардов рублей. На полгода вводится отсрочка при взыскании налоговых платежей. Кроме того, малый бизнес получит поддержку льготными кредитными ресурсами.

Не останутся без помощи регионы. "Мы предусмотрели отсрочку по расчетам субъектов Российской Федерации с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 миллиарда рублей в текущем году", - сообщил Силуанов. Эти средства регионы смогут направить на борьбу с коронавирусом.