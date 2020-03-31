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31.03.2020 17:59
Рубрика: Экономика

Совфед одобрил закон о налоге на ОФЗ и корпоративные облигации

Текст: Игорь Зубков
Льготы по налогу на купонный доход по облигациям федерального займа (ОФЗ), муниципальным и субфедеральным облигациям, а также выпущенным после 1 января 2017 года корпоративным облигациям отменяются. Купонный доход по ним будет облагаться налогом в 13% независимо от суммы инвестиций, даты выпуска и ставки.

Это следует из принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации закона, который также вводит налог на доход от вкладов свыше 1 млн рублей. Он должен вступить в силу с 1 января 2021 года, следовательно, налоги, согласно новому закону, будут удерживаться с 2022 года.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов

Несмотря на отмену льгот по налогу на купонный доход, переток средств из вкладов на финансовый рынок только усилится, считают эксперты. Доходность ценных бумаг в любом случае будет выше даже с учетом, что долговые инструменты теперь будут полностью облагаться налогом.

На этом фоне больше выиграют паевые инвестиционные фонды (ПИФы) - их привлекательность в сравнении с покупкой отдельных облигаций растет, особенно учитывая сохраняющийся налоговый вычет при владении паями свыше трех лет, отмечает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. Кроме того, активные операции внутри фонда не становятся триггером для уплаты налога, он уплачивается только в случае продажи паев.

Фото: iStock
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У граждан также остается возможность не платить купонный доход по облигациям, если они приобретены на индивидуальный инвестиционный счет и инвестор выбирает второй тип налогового вычета (на доход), указывает Жорнист. Этот тип вычета приобретет теперь второе дыхание. До сих пор он сильно уступал первому типу - на взнос (до 52 тыс. руб. ежегодно) и использовался только самыми агрессивными игроками, нацеленными на максимальный доход и не работавшими с облигациями.

Привлекательность ОФЗ, которые считаются стартовым инструментом для начинающих инвесторов, снизится. Но введение налога - не единственный фактор снижения этого интереса, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Тараскин. Прежде работала стратегия ожидания снижения ключевой ставки, в результате цена ОФЗ должна была расти. Ситуация изменилась, ОФЗ "проседают", возможности по дальнейшему снижению ставки под большим вопросом, и это снижает интерес к гособлигациям, указывает Тараскин.

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